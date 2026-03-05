Max Verstappen ei ole ollut vuodeksi 2026 tehtyjen F1-sääntöuudistusten innokkain puolestapuhuja. Red Bullin hollantilaistähti on nyt kuitenkin hyväksynyt nykytodellisuuden.

Lue myös: Valtteri Bottas paljasti uutisen

Nelinkertainen maailmanmestari Max Verstappen on kuvaillut uusia formula ykkösiä, jossa autot toimivat puoliksi polttomoottorin ja puoliksi sähköakun tehoilla, kuin "formula E -autoiksi steroideissa".

Kun sähköakkujen tehoja säästellään, on ennakoitu, että osa kilpailujen mutkista joudutaan ajamaan normaalia hiljempaa. Verstappen on kuvaillut tätä himmailutarvetta "antikilvanajoksi".

Uusien sääntöjen uudelleenmuokkaamiseen Verstappen ei kuitenkaan usko.

– Nyt kun näitä asioita yhtäkkiä nostetaan esiin, se on hieman myöhäistä, Verstappen tuumasi medialle Reutersin mukaan.

– Kaikki se raha ja aika, jotka näihin sääntöihin on upotettu, tarkoittaa, että nämä pysyvät vielä jonkin aikaa.

Epämieluisista uudistuksista huolimatta Verstappen suhtautuu optimistisesti alkavaan kauteen ja erityisesti Red Bullin kehitystyöhön uuden RB22-auton kanssa.

– Olin todella positiivisesti yllättynyt siitä, miten kaikki meni, Verstappen ruoti.

– Sääntömuutokset ovat kaikille monimutkaisia, mutta auton tuntumassa ja ajokokemuksessa moottori ja auto olivat hyviä (testeissä).

Mercedes ja Ferrari on ennakoitu kahdeksi kärkitalliksi, mutta Red Bullin suorituskykyä on pidetty mysteerinä. Muun muassa Williamsin tallipomo James Vowles ja Mecedes-kuski George Russell kiinnittivät testeissä huomiota Red Bullin äkillisesti hidastuneeseen menoon, mikä tulkittiin tahalliselta todellisen vauhdin piilottelulta.

Verstappenin kommenttien perusteella tästä ei olisi ollut kyse.

– Tietenkin kaikki haluavat olla nopeampia, mutta opimme Bahrainissa, että emme ainakaan ole nopeimpia.