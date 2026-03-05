Iranin ulkoministeri syytti Yhdysvaltoja hirmuteoista merellä. Toinenkin iranilaisalus on matkalla Sri Lankan aluevesille.
Sri Lankan mukaan toinenkin iranilaisalus on parhaillaan lähestymässä saarivaltion aluevesiä. Asiasta maan parlamentille kertonut mediaministeri Nalinda Jayatissa ei kertonut tarkempia yksityiskohtia.
Virallisten lähteiden mukaan aluksessa on toistasataa merisotilasta, ja sen pelätään joutuvan samanlaisen hyökkäyksen kohteeksi kuin iranilaisfregatti keskiviikkona.
Sri Lankan viranomaiset ovat löytäneet keskiviikkoisen iskun jäljiltä merestä jo ainakin 87 ruumista. Merestä pelastetut 32 haavoittunutta merisotilasta ovat edelleen sairaalahoidossa tiukasti vartioituna. Sairaalalähteiden mukaan valtaosan vammat ovat lieviä.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi syyttää Yhdysvaltoja hirmuteoista merellä. Amerikkalainen sukellusvene upotti aiemmin Iranin laivaston aluksen Sri Lankan rannikolla.
– Yhdysvallat on tehnyt hirmutekoja merellä, 2 000 mailin päässä Iranin rannikosta. Dena-fregattiin, joka oli Intian laivaston vieraana mukanaan liki 130 merisotilasta, iskettiin varoituksetta kansainvälisillä vesillä, Araghchi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
– Pankaa sanani merkille: Yhdysvallat tulee katkerasti katumaan tätä ennakkotapausta, ulkoministeri jatkoi.