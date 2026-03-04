Vaasan Sport jakaa nyt jääkiekon SM-liigan tappioputkiennätystä.
Sport on hävinnyt nyt SM-liigassa 16 ottelua peräkkäin. Tuorein tappio tuli kotikaukalossa Vaasassa KalPaa vastaan 1–6-lukemin. Ruotsalaishyökkääjä Tim Söderlund Leger tehoili kuopiolaisten riveissä pisteet 1+2=3.
Aiemmin näin pitkässä tappioletkussa on SM-liigan historiassa rämpinyt vain SaiPa. Sen 16 ottelun ennätysputki on tammi-helmikuulta 2023.
Syöksy
Sport taisteli syyskaudella vielä pudotuspelipaikoista, kun se päätti antaa kenkää seuran viime kaudella historiallisesti puolivälieriin valmentaneelle Juuso Hahlille. Tilalle vaasalaisseura palkkasi surullisenkuuluisasti Doug Sheddenin.
Pakka hajosi, syöksy käynnistyi. Shedden kesti tehtävässään vain 11 ottelun ajan, kunnes sai lähteä, ja Sport nosti päävastuuseen apuluotsina toimineen Jussi Tapion.
Sport valui SM-liigan jumboksi. Se lähti myös tyhjennysmyynteihin.
Vaasalaisilla on 56 ottelusta koossa 40 pistettä.