



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota









Jellona-kissan vapaaksi ulkoilemaan päästänyt omistaja selvisi huomautuksella – vieraslajivääntö jatkuu 11:32 Katso myös: Millaisen rangaistuksen eläinsuojeluliitto langettaisi vapaana kulkevan kissan omistajalle? SEY:n puheenjohtaja Helinä Ylisirniö kommentoi asiaa Viiden jälkeen -ohjelmassa. Julkaistu 23.01.2026 06:53 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Poliisi on antanut Jellona-kissan omistajalle huomautuksen lemmikin vapaana pitämisestä. Sekä kissan toinen omistaja että asiassa alun perin kantelun tehnyt eläinsuojeluyhdistys ovat tyytymättömiä päätökseen. 5,5-vuotias maatiaiskissa Jellona on tietämättään joutunut parin viime vuoden aikana hurjaan pyöritykseen. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY teki Kajaanissa asuvan lemmikin omistajasta kesällä 2024 tutkintapyynnön poliisille, koska kissa oli pääsyt keittiön ikkunasta asunnon takapihalle ja siitä vapaasti viereiseen metsään. SEY:n mukaan kissa pääsi ulkona syömään sille sopimatonta ravintoa ja sen saalistamaksi joutuneet eläimet kokivat tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Kissan liikkumisalueella pesii useita lintu-, nisäkäs- ja matelijalajeja. Osa niistä on rauhoitettuja. Kissan oma henki ja terveys taas olivat SEY:n mukaan vaarassa alueella liikkuvien ihmisten, petojen ja koneiden takia. SEY:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Ylisirniö perusteli tutkintapyyntöä maaliskuussa 2025 MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa lain ristiriitaisilla tulkinnoilla. Liitto halusi yksiselitteiset säännöt kissojen vapaana pitämiseen.

Jellona ulkoilee mielellään omalla pihalla ja lähimetsässä. Keijo Nevaranta

Poliisi: Omistaja rikkoi kahta säännöstä

SEY:n tutkintapyyntö tuotti tulosta: Poliisin mielestä lemmikkikissan ulkoilu ilman valvontaa Kajaanissa oli rikos. Kissanomistaja rikkoi Oulun poliisin helmikuussa 2025 tekemän päätöksen mukaan sekä haitallisista vieraslajeista annettuja säännöksiä että metsästyslain säännöksiä, joista molemmista voidaan tuomita sakkoihin.

SEY ei ollut tyytyväinen vielä tähän, vaan jätti huhtikuussa eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun poliisin toiminnasta.

SEY katsoi poliisin toimineen virheellisesti pitäessään metsästyslain ja haitallisista vieraslajeista annettujen säännösten rikkomista vain vähäisinä tekoina.

Lisäksi SEY oli sitä mieltä, että poliisi oli toiminut virheellisesti, kun se ei tutkinut tarkemmin sitä, olisiko kissan vapaana pitäminen voinut täyttää myös eläinsuojelu- ja luonnonsuojelurikkomusten ja eläinsuojelurikoksen tunnusmerkit.

Myöhemmin SEY jätti kantelun myös muun muassa maa- ja metsätalousminimisteriön asiantuntijoiden toiminnasta. Se katsoi, että asiantuntijat olivat tulkinneet lakia virheellisesti ja jakaneet virheellistä tietoa eri yhteyksissä.

Kissojen oikeudet ry:kin oli asiassa aktiivinen ja kanteli poliisin helmikuisesta päätöksestä eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Yhdistys valitti kantelussaan muun muassa kissojen "demonisoinnista, joka on ollut suosittu harrastus varhaiskeskiajalta lähtien".

– Se on näihin päiviin saakka ruokkinut kissavihaa, ei ainoastaan kissayksilöitä vaan myös niiden omistajia kohtaan. Viranomaisen virheellinen tulkinta on omiaan kiihdyttämään näitä negatiivisia ilmiöitä, kantelussa kirjoitettiin.

Oulun poliisilaitoksen tuorein poliisin päätös asiassa on marraskuulta 2025. Sen mukaan kissan omistaja ei syyllistynyt lopulta muuhun kuin haitallisista vieraslajeista annettujen säännösten rikkomiseen. Omistaja sai huomautuksen.

Vieraslajisäännösten perusteella kissaa ei poliisin mukaan kuitenkaan saa päästää ulkoilemaan itsenäisesti vapaana ympäristöön.

Kissayhdistys iloitsee

Kissojen oikeudet ry:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen tulkitsee päätöksen olevan ennakkotapaus vapaasti ulkoilevan kissan ja sen omistajan hyväksi.

– Olemme kiitollisia siitä, että tutkinta siirrettiin lainsäädännön tuntevalle tutkijalle. Kissalla on ollut oikeus vapaaseen ulkoiluun aina, eikä tekaistulla rikosilmoituksella voi toisin päättää, Luukkainen totesi yhdistyksen tiedotteessa.

– Tällaisten aiheettomien rikosilmoitusten tehtailu tuhlaa poliisien niukkoja resursseja. Jos joku on saanut kokea tarpeetonta kipua ja kärsimystä, ovat ne Jellona-kissan omistajat.

SEY:n laillisuusvalvonnasta ja eläinsuojelurikoksista vastaava erityisasiantuntija Toni Lahtinen puolestaan pitää monia kissayhdistyksen väitteitä virheellisinä tai harhaanjohtavina.

Ensinnäkään väite siitä, että kissan omistaja ei syyllistynyt rikokseen asiassa, ei SEY:n mukaan pidä paikkaansa.

– Oulun poliisin oikeusyksikön mukaan kissanomistaja on syyllistynyt asiassa haitallisista vieraslajeista annettujen säännösten rikkomiseen, Lahtinen kommentoi MTV Uutisille.

Lahtinen tähdentää, että myöskään rikosilmoitusta ei ole todettu epäselväksi miltään osin toisin kuin yhdistys tiedotteessaan väittää. Lahtinen sanoo, että SEY on myös todistanut ja pystyy todistamaan kissan ulkoilun vaarat ja haitat vedenpitävästi.

Lahtinen muistuttaa vielä, että kissan oikeudesta "vapaaseen ulkoiluun" ei ole nimenomaisesti säädetty missään laissa. Lainsäädännöstä löytyy sen sijaan useita säännöksiä ja eläimen omistajalle säädettyjä velvollisuuksia, jotka rajoittavat vapaaksi päästämistä.

– Ehkäpä tuleva oikeusasiamiehen ratkaisu Oulun poliisin sekä maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijoiden toiminnasta antaa valoa siihenkin, voiko kissan vapaana pitäminen ilman valvontaa olla missään olosuhteissa lainmukaista toimintaa.

Jellona-kissa ulkoilemassa talvipäivänä.Keijo Nevaranta

Jellona jatkaa vapaata elämää

Jellona-kissan toinen omistaja Keijo Nevaranta pitää kissansa saamaa kohtelua kohtuuttomana, vaikka sanoo ymmärtävänsä prosessin ennakkotapausluonteen.

– Huonoa arpaonnea, hän luonnehtii MTV Uutisille Jellonan päätymistä tikunnokkaan.

Poliisin tuoreimpaan päätökseen Nevaranta sanoo olevansa tyytyväinen. Vain yksi kohta hiertää.

– Kissa on kyllä vieraslaji, mutta ei haitallinen vieraslaji. Se on virhe. Mutta en siitä viitsi valittaa, kun se vain jatkaisi tätä kahnausta.

Jellonan ulkoiluihin prosessilla ei ole Nevarannan mukaan vaikutusta. Hän kertoo, että Jellonan toinen omistaja ja kissa itse elävät rauhallista elämään taajaman ulkopuolella sijaitsevassa kodissaan.

– Jellona on maatiaiskissa, joita on ollut Suomessa 800-luvulta lähtien. Niillä on geeneissä, että pitää päästä ulos. Ja jos Jellonaa ei päästä ulos, se menee sittenkin. Se osaa avata keittiön ikkunat, vaikka niihin laittaisi mitä virityksiä.

Nevanranta pitäisi eläinrääkkäyksenä sitä, että kissa vangittaisiin sisätiloihin.

– Ympäristö, jossa Jellona liikkuu, on rauhallinen. Eikä se mene maantielle, jossa kulkee yksi auto kerran puolessa tunnissa. Se käy Metsähallituksen metsässä yhdellä kivellä katselemassa muurahaisten elämää.

SEY:n mukaan kissaa voi kyllä ulkoiluttaa, mutta se kannattaa tehdä valjaissa tai aitauksessa.

Katso jutun alussa olevalta videolta, millaisen aitauksen kirkkonummelaiset Veera ja Marko Hietaranta rakensivat Virpi- ja Katja-kissoilleen. Videolla on myös SEY:n hallituksen puheenjohtajan Helinä Ylisirniön haastattelu maaliskuulta 2025.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.