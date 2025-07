Kuollut saukko lojui katiskassa Helsingissä – "Jos joku tuntee piston sydämessään..."

Helsingin Merihaassa lojui keskiviikkona kuollut saukko katiskan sisällä. Kalastuksenvalvonnan koordinaattori pitää tapausta erittäin valitettavana.

MTV Uutisten lukija törmäsi keskiviikkoiltana Helsingin kantakaupungissa Merihaassa pysäyttävään näkyyn: kuollut saukko makasi katiskassa, joka oli nostettu kuivalle maalle mattolaiturin viereen.

Ruhon ympärillä pörräsi kärpäsiä. Lukija kuvailee kuvottavan hajun levinneen pitkälle.

– Saukon nenä näytti siltä kuin se olisi aika rajusti yrittänyt päästä [katiskasta] ulos, lukija kertoo MTV:lle.

Lukijan kuva kuolleesta saukosta Merihaassa.Lukijan kuva/MTV

Kalastuksenvalvonnan koordinaattori Elias Haro Helsinki-Espoon kalatalousalueelta pitää tapausta erittäin valitettavana.

– Ehdottoman surkea juttu, että näin on päässyt käymään. Saukko on tosi veikeä ja ihmisiä ilahduttava eläin, varsinkin näin kantakaupungin alueella, Haro sanoo.

Harolla on aavistus siitä, miksi saukko on joutunut katiskaan.

– Saukko on äärimmäisen utelias, fiksu ja aikaansaava eläin. Se on todennäköisesti nähnyt katiskassa kaloja ja niitä havitellen päätynyt sinne. Tuskin se ilman tällaista tavoitetta olisi katiskaan mennyt, Haro arvioi.

Asiantuntija arvioi saukon menneen katiskaan kalojen perässä.Lukijan kuva/MTV

Haron mukaan saukot saavat itsensä jumiin milloin minnekin.

– Ne ovat mestareita murtautumaan esimerkiksi kalankasvattamoille. Saukkoja jää varmasti joka vuosi useampia kalastajien pyydyksiin.

Haro kuvailee katiskaa kaloille yleisesti turvalliseksi pyydykseksi.

– Mutta nisäkkäille se on aikamoinen kuolemanloukku.

Lue myös: Jälleen yksi saimaannorppa löytyi hukkuneena

"Jos joku nyt tuntee piston sydämessään…"

Kuvien ja videon perusteella Haro arvioi, että kyseessä on ollut laiton katiska. Tästä kielii se, että katiskasta puuttuvat pyydysmerkit, narut, kalastajan yhteystiedot ja kalastusluvat.

– Tai sitten joku on poistanut ne havaittuaan, mitä on tapahtunut, Haro sanoo.

– Jos joku nyt tuntee piston sydämessään, niin olisi hyvä ilmoittautua.

Saukko on Suomessa rauhoitettu laji. Kaikista kuolleena löydetyistä saukoista tulisi ilmoittaa Ruokavirastolle ja Suomen riistakeskukselle.

Haro kertoo ryhtyvänsä selvittämään, pystyisikö joku heidän valvojistaan lähteä takavarikoimaan katiskan. Hän arvelee, että pyydyksen veteen laskeneen kalastajan henkilöllisyyden selvittäminen on vaikeaa poliisillekin, ainakin ilman silminnäkijähavaintoja.

– Kuvien perusteella kyseessä on netistä tilattava, erittäin käytetty katiska. Samanlaisia on myyty tänäkin vuonna varmasti tuhansia, ja katiskan käyttöikä on hyvin pidettynä toistakymmentä vuotta. Ilman tunnistetietoja tehtävä voi olla aika mahdoton.