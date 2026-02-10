Kissojen oikeudet ry:n oma, yli kahden vuoden aineistoon perustuva tutkimus antaa hänen mukaansa toisenlaisen kuvan. Collán sanoo, että suuri osa vapaasti ulkoilevista kissoista ei saalista lainkaan, ja että valtaosa saaliista on jyrsijöitä. Lintujen osuus on hänen mukaansa "todella vähäinen".

Kissojen vapaana ulkoilu jakaa eläinsuojelutoimijoita ja herättää kysymyksiä lintukadosta, eläinten hyvinvoinnista ja omistajien vastuusta.

Saako kissa liikkua vapaana?

Molemmat myöntävät, että nykyinen lainsäädäntö on sekava ja vaikeasti tulkittava. Tavallinen kissanomistaja ei välttämättä tiedä, mikä on sallittua ja mikä ei.