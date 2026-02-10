Kissojen vapaana ulkoilu jakaa eläinsuojelutoimijoita ja herättää kysymyksiä lintukadosta, eläinten hyvinvoinnista ja omistajien vastuusta.
Kissojen ulkoilu on herättänyt voimakasta keskustelua. Viime vuonna kansalaisaloite kissojen vapaana pitämisen kieltämisestä eteni eduskuntaan, jossa sitä on käsitelty syksyllä maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemisessa.
Julkisessa keskustelussa vastakkain ovat näkemykset siitä, onko ulkoilu kissan lajityypilliseen käytökseen kuuluva oikeus vai uhka sen terveydelle ja muulle luonnolle.
Vuonna 2015 julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan kissat tappavat Suomessa kuukaudessa jopa 144 000 lintua.
Kissojen oikeudet ry:n aktiivi Anna Collán sanoo, että tutkimuksessa tarkasteltiin vain kissoja, joiden tiedetään jo ennakolta olevan aktiivisia saalistajia.
– Sen takia luku on todella isosti liioiteltu, Collán sanoo Huomenta Suomessa.
Kissojen oikeudet ry:n oma, yli kahden vuoden aineistoon perustuva tutkimus antaa hänen mukaansa toisenlaisen kuvan. Collán sanoo, että suuri osa vapaasti ulkoilevista kissoista ei saalista lainkaan, ja että valtaosa saaliista on jyrsijöitä. Lintujen osuus on hänen mukaansa "todella vähäinen".
Eläinlääkäri Kati White Suomen eläinsuojeluyhdistyksestä (SEY) huomauttaa, että tutkimuksissa laskettiin vain ne saaliit, jotka kissa kiikutti kotiin. Todellinen luku voi siis olla vieläkin suurempi.