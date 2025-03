Millaisen rangaistuksen eläinsuojeluliitto langettaisi vapaana kulkevan kissan omistajalle? "Valvomattomaan ulkoiluun liittyy lukuisia riskejä"

Poliisin mielestä kissaa ei pitäisi jättää kulkemaan vapaana, vaikka koti olisi lähellä. Eläinsuojeluyhdistysten liitto on linjaukseen tyytyväinen.

Periaatteessa kissanomistaja voi saada vapaana liikkuvasta lemmikkieläimestään poliisilta Suomessa vähintäänkin huomautuksen.

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiitto SEY teki viime kesänä tutkintapyynnön poliisille Kajaanissa vapaana liikkuneesta kissasta. Lemmikkikissaa oli pidetty vapaana ilman välitöntä valvontaa. Kissa kulki keittiön avoimen tuuletusikkunan kautta asunnon takapihalle ja siitä viereiseen metsään.

– Kissojen vapaana pitämisen lainmukaisuudesta on esitetty hyvin ristiriitaisia tulkintoja julkisessa keskustelussa. Tästä johtuen SEY pyrki tutkintapyynnön avulla selventämään asiaan sovellettavien lakien tulkintaa, perustelee liiton viestintäpäällikkö Maria Eiskop.

Järjestyslaissa kissaan sovelletaan koirakuriin liittyvää pykälää 14. "Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua."

Katsottiin rikokseksi

Tutkintapyyntö tuotti tulosta. Poliisin mielestä lemmikkikissan ulkoilu ilman valvontaa oli Kajaanissa rikos.

Kissanomistaja rikkoi poliisin mukaan haitallisista vieraslajeista annettuja säännöksiä ja metsästyslain säännöksiä, joista molemmista voidaan tuomita sakkorangaistus. Poliisin mukaan tulevaisuudessa kajaanilaisen yksityishenkilön pitää huomioida lemmikin asianmukainen kiinnipito ja ulkoilutus.

Asia on herättänyt runsaasti ihmettelyä suomalaisten parissa, mutta saanut myös osakseen ymmärrystä.



– SEY on suositellut ulkoiluttamaan kissoja valvotusti jo ennen Oulun poliisilaitoksen tekemää päätöstä. Valvomattomaan ulkoiluun liittyy lukuisia riskejä sekä kissan että luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnille. On hyvä, että asiaa tarkastellaan nyt myös rikosoikeudellisesta näkökulmasta, sanoo viestintäpäällikkö Maria Eiskop.



Teon vähäisyyden takia poliisi päätyi antamaan asiasta huomautuksen lain mahdollistaman sakkorangaistuksen sijaan. SEYn mielestä rangaistukset tulisivat olla aina viimesijainen keino puuttua lainvastaiseen toimintaan.

– Jos se on kuitenkin vakavaa piittaamattomuutta ilmentävissä tapauksissa tarpeen, sakkorangaistus lienee oikeasuhtainen rangaistus, toteaa Eiskop.

Jos kissaa halutaan ulkoiluttaa, ovat SEY:n mukaan valjaat tai aitaus oikeat vaihtoehdot.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka Kirkkonummella kissat ulkoilevat omakotitalon pihalla turvallisesti! Haastattelussa myös SEY:n puheenjohtaja Helinä Ylisirniö, joka kertoo, millainen vaara kissa on luonnoneläimille.

