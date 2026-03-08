Eläinlääkäri suosittelee kissanomistajia totuttamaan lemmikkinsä kuljetuskoppaa.
Eläinlääkärissä lemmikkiä voi ymmärrettävästi jännittää. Miten jännitystä voi lievittää?
– Varmat otteet ovat yksi olennainen asia siihen, että saadaan sitä jännitystä vähennettyä, sanoo pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Malla Muhonen Huomenta Suomessa.
Muhonen huomauttaa, että tärkeää on myös se, että lemmikki on tottunut käsittelyyn.
– Kotona pystyy tekemään myös paljon. Koirien kohdalla esimerkiksi se, että koira on tottunut siihen, että nostetaan pöydälle, [ja] vieras ihminen voi koskettaa.
Totuta kissa koppaan
Kissojen kohdalla puolestaan on erityisen tärkeää totuttaa lemmikki kuljetuskoppaan.
– Että se ei ole sellainen asia, mikä otetaan esille vain silloin, kun ollaan lähdössä eläinlääkäriin.
Muhonen suositteleekin, että kuljetuskoppa olisi paikka, josta välillä käytäisiin vaikka syömässä päivän ateria. Kissaa kannattaa myös kuljetella kopassa.