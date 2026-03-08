Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Miten kannattaa toimia, jos omistajaa jännittää eläinlääkärillä? Katso koko haastattelu videolta.

Miten kannattaa toimia, jos omistajaa jännittää eläinlääkärillä? Katso koko haastattelu videolta.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Anniina Valtonen saa osakseen ikävää palautetta – peilaa ilmiötä MTV:n miesmeteorologiin: "Hän saa pukeutua miten haluaa"

Asiantuntija uskoo Ukrainan viivyttelevän: "Öljyputken korjaus ei ole rakettitiedettä"

Perttu Hyvärinen jätti tunteikkaat hyvästit – yleisön ele mykisti: "Suoraan sielusta läpi"

Tämä hetki hämmästytti katsojia Kolmiodraamassa – nyt Sanni avaa, mitä tapahtui sarjan kulisseissa

– Että se ei ole sellainen asia, mikä otetaan esille vain silloin, kun ollaan lähdössä eläinlääkäriin.

– Kotona pystyy tekemään myös paljon. Koirien kohdalla esimerkiksi se, että koira on tottunut siihen, että nostetaan pöydälle, [ja] vieras ihminen voi koskettaa.

Eläinlääkärissä lemmikkiä voi ymmärrettävästi jännittää. Miten jännitystä voi lievittää?

– Käytäisiin pieni lenkki kävelemässä ulkona, ja sitten tullaan takaisin kotiin. Että se ei ole aina se paikka, josta päädytään eläinlääkäriin.

Miten Nelson-koira pärjäsi eläinlääkärillä? Miten kannattaa toimia, jos omistajaa jännittää? Millainen on ollut Muhosen eksoottisin potilas? Katso koko lääkärikäynti yllä olevalta videolta!