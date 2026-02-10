Kissojen kouluttaminen temppuihin on yleistynyt Suomessa. Temppujen tekeminen auttaa kissaa purkamaan energiaa ja vähentää häiriökäyttäytymistä.

Usein törmää ajatukseen, ettei kissoille voisi opettaa temppuja. Gaia ja Stella todistavat väitteen täysin vääräksi.

Turkulainen Elina Väyrynen on kouluttanut kissoja jo pitkään. Hänen kotonaan ruskeankirjava Gaia ja vitivalkoinen Stella ovat oppineet lukuisia temppuja.

Kouluttaminen alkoi perheen ensimmäisistä kissoista.

– Ekat kissat, jotka meille muuttivat, olivat aktiivinen maatiaiskolli ja hänen siskonsa. Tämä maatiaiskisu repi tapetit ja verhot. Sillä oli energiaa. Jotain piti tehdä, että saadaan sille järkevää tekemistä. Sitä kautta löytyi agility ja sen kautta temppuilu.

Väyrysten perheessä kissat osaavat noutaa, suorittaa temppuratoja ja jopa soittaa rumpuja. Katso yllä olevalta videolta, miten Gaia ja Stella suoriutuvat ja miten oman kissan koulutus kannattaa aloittaa.

Koulutuksesta apua häiriökäytökseen tai passiivisuuteen

Väyrysen mukaan kissoille voi tarjota muutakin kuin sohvatyynynä olemista.

Väyrynen on kirjoittanut kissojen koulutuksesta useita kirjoja, joiden oppien mukaan kissat voi opettaa lyömään vaikka keskenään tassua.

– Kaikkia voi kouluttaa, mutta kaikille ei välttämättä kannata kouluttaa samoja temppuja. Se kannattaa kissan persoonan mukaan valita, että millaiset temput sille sopivat ja millaisista se tykkää. Toiset tykkäävät käyttää paljon tassuja ja toiset ovat nenätyyppejä, eli ne tökkivät nenällä asioita.

Temppuilu auttaa myös tylsistymisen aiheuttamaan häiriökäyttäytymiseen ja arjen sujumiseen. Väyrysten perheessä koulutusta on hyödynnetty esimerkiksi hampaidenpesussa.

– Tämä on tapa joko aktivoida kissa, eli passiivisempaan kissaan saadaan vauhtia, tai jos kissalla on paljon energiaa, saadaan suunnattua se järkeviin [aktiviteetteihin], parempiin kuin niihin, mitkä ihmistä häiritsevät, sanoo Väyrynen.