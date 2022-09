Onko koira kissaa tärkeämpi lemmikki? Näin käy, jos katti katoaa: "Harva pääsee takaisin omistajansa luokse"

Suomessa on tilastojen mukaan noin 700 000 koiraa ja noin 600 000 kissaa. Eläinlääkärikäynneillä koiria ja kissoja ei kuitenkaan käy samassa suhteessa, kertoo eläinlääkäriasemien verkosto Evidensia.

Viimeisen vuoden aikana 79 prosenttia eläinlääkärikäynneistä on ollut koirien käyntejä, kun taas kissojen käyntejä on ollut vain 18 prosenttia kaikista käynneistä.

Kissat ovat itsenäisiä eläimiä

– Kissat ovat ehkä enemmän itsenäisiä eläimiä, tai ainakin niin me kuvittelemme. Ne ovat aika usein itsekseen. Ne nukkuvat kotona yksin, jotkut jättävät pidemmäksikin aikaa yksin kotiin. Niiden laatikkoa tyhjennetään ehkä kerran päivässä ja voi olla sitten jopa 24 tuntia, että huomataan että tämä kissa ei ole tehnyt mitään tarpeita, kertoo Tammiston Evidensian eläinlääkäri Mathilda Ylenius Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa. Katso koko haastattelu yltä!

Kun kissa selvästi näyttää kipunsa, on sairaus jo pitkällä.

– Kotiolosuhteissa yleensä ihmiset sanovat, että kissa on lopettanut syömisen, ehkä hampaissa on jotain vikaa. Se on erittäin yleinen harhaluulo, kissat lopettavat syömisen melko myöhään, jos koskaan, hammasongelmissa.