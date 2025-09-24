Eläinsuojeluyhdistys kertoo saamastaan surullisesta tehtävästä ja muistuttaa kissanomistajia tärkeästä seikasta.

Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys ry muistuttaa Facebook-sivuillaan siitä, kuinka tärkeää on varmistaa, ettei kissa pääse putoamaan ikkunasta tai parvekkeelta.

Eläinsuojelijoiden apua tarvittiin, kun ohikulkijat olivat löytäneet kerrostalon pihapiiristä peräpäätään raahaavan nuoren kissan.

– Eläinsuojelijat veivät kissan eläinlääkäriin, jossa todettiin selkärankavaurio, kissa oli siis todennäköisesti pudonnut kerrostalon ikkunasta tai parvekkeelta, eläinsuojeluyhdistys kertoo Facebook-julkaisussaan.

Jotta kissa ei kärsisi enempää, se lopetettiin eläinlääkärin suosituksesta.

Eläinsuojeluyhdistys muistuttaakin, että kissan putoamisella voi olla vakavia seurauksia.

Julkaisun yhteydessä esitellään esimerkkejä, joilla kissan putoamisen voi estää. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Kissa putoaa yleensä jaloilleen, tämä oikaisurefleksi ei kuitenkaan kumoa törmäysvoiman vaikutuksia.

Seurauksia pudonneelle kissalle voivat olla muun muassa murtumat ja selkärankavammat.

Kissat tunnetusti peittävät kipunsa, joten pudonnut lemmikki on syytä viedä eläinlääkärin tarkastukseen.

Älä päästä kissaa putoamaan – mitä omistaja voi tehdä?

Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys muistuttaa, ettei kissan luontaista käyttäytymistä saa "kytkettyä pois päältä". Kissat tarkkailevat esimerkiksi lintuja ja yrittävät saalistaa niitä.

Rauhallisetkin kissat saattavat sinkoilla vaikkapa pelästyessään. Lisäksi on syytä muistaa, että kissat osaavat ahtaa itsensä hyvinkin pieniin koloihin.

Vaikka kissan karkaamista ei välttämättä aina voi estää, putoamisen kyllä voi.

Eläinsuojeluyhdistys vinkkaa, että esimerkiksi tuuletusikkunoihin voi asentaa rajoittimia ja lukkoja, jotka pitävät ikkunan vain vähän raollaan.

– Näissä kannattaa huomioida, ettei kissa saa pikkuhiljaa nytkytettyä ikkunaa enemmän auki.

Ikkunat ja parvekkeen voi verkottaa esimerkiksi pienisilmäisellä metalliverkolla, jota kissa ei voi purra rikki. Verkon pitäisi kestää kissan hyppimistä ja kiipeämistä.

Parvekkeen lasitus on myös hyvä turvatekijä. Tällöin pitää kuitenkin muistaa, että lasitukset pitää laittaa esimerkiksi tuuletuksen jälkeen kiinni.

– Ennaltaehkäisy on paras tapa välttää eläimien tapaturmia ja turhaa kärsimystä. Toivomme, että tämän kissan kuolema ei ollut merkityksetön, vaan että tämän myötä omistajat panostaisivat enemmän lemmikkiensä turvallisuuteen, yhdistys toteaa julkaisussaan.

Kokeile myös näitä Jos kissa pitää ulkoilusta, voi kissalle rakentaa myös ulkotarhan, vinkkaa Salon seudun eläinsuojeluyhdistys sivuillaan. Kissaa voi ulkoiluttaa myös valjaissa. Koska kissat ovat taitavia pujottelemaan valjaista pois, on parasta, jos valjaissa on säädettävä panta sekä kaulan että vatsan ympärille, sivuilla kerrotaan. Ulkoilutusympäristön tulisi olla rauhallinen. Jotkut ulkoiluttavat kissojaan myös kissanrattaissa. Lähde: Salon seudun eläinsuojeluyhdistys

Katso myös: Osaatko tunnistaa? Näin kissan hammaskipu oireilee

1:13 Sohvannurkassa makaava kissa saattaa salaa kärsiä hammassärystä – jopa vuosia. Kissan hammaskivut oireilevat moninaisilla tavoilla, joita omistaja ei aina osaa yhdistää ongelmiin suussa.