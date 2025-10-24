Kissojen vapaana pitämisen kieltämistä ajava kansalaisaloite saa laajaa kannatusta eläinsuojelujärjestöiltä ja viranomaisilta. Kyse on ennen kaikkea kissanomistajan vastuun selkeyttämisestä.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta järjesti perjantaina julkisen kuulemisen kissojen vapaana pitämisen kieltämistä ajavaan kansalaisaloitteeseen liittyen.

Kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli 52 000 suomalaista ja se luovutettiin eduskunnalle toukokuussa.

Paikalla oli valiokunnan jäsenten ja ministeriön virkamiesten ohella edustajia poliisista, Suomen riistakeskuksesta ja eläinsuojelujärjestöistä. Kansalaisaloite saa laajaa kannatusta alan järjestöiltä ja viranomaisilta.

Lainsäädäntö halutaan samalle tasolle kissoille ja koirille

Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö kohtelee eri tavalla lemmikkeinä olevia koiria ja kissoja. Koira on pidettävä taajama-alueella kytkettynä aina ulkona liikuttaessa. Poikkeuksia ovat suljetut piha-alueet, koirapuistot ja koirien harjoittelupaikat.

Kissa taas saa liikkua pääosin vapaana. Järjestyslaki edellyttää, ettei kissa pääse kytkemättömänä kuntopoluille, uimarannoille, lasten leikkipaikoille tai toreille toriaikaan.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että kissat tulisi pitää taajama-alueella kytkettynä myös omistajan omalla pihalla ulkoillessaan. Taajama-alueen ulkopuolella kissan olisi oltava kytkettynä omistajan pihapiirin ulkopuolella.