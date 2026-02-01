Myyjä tarjosi kuluttajalle uutta pentua, kun kymmenen kuukauden ikäinen kissa jouduttiin lopettamaan synnynnäisen sairauden vuoksi.
Kuluttajariitalautakunta on antanut ratkaisusuosituksen tapauksessa, jossa bengalikissan pentu jouduttiin lopettamaan alle vuoden ikäisenä vakavan synnynnäisen sydänvian vuoksi.
Lautakunta katsoo, että kissassa oli kuluttajansuojalain tarkoittama virhe, ja suosittaa kaupan purkamista sekä osittaista vahingonkorvausta ostajalle.
Kissa lopetettiin 10 kuukauden iässä
Kuluttaja osti heinäkuussa syntyneen bengalikissan pennun marraskuussa 2022 hintaan 1 500 euroa.
Keväällä 2023 kissan kunto romahti äkillisesti, ja se lopetettiin 9.toukokuuta 2023 eläinlääkärin suosituksesta huonon eloonjäämisennusteen vuoksi ja kärsimyksen välttämiseksi.
Tutkimuksissa kissalla todettiin vakava sydänperäinen ongelma. Myöhemmin Ruokaviraston ruumiinavauksessa selvisi, että kyse oli sydämen suurten valtimoiden synnynnäisestä kehityshäiriöstä (truncus arteriosus). Sydän oli huomattavasti suurentunut ja sydänlihaksessa oli voimakasta liikakasvua.
Myyjää pidettiin elinkeinonharjoittajana
Myyjä katsoi toimivansa harrastuspohjalta eikä suostunut rahallisiin korvauksiin, mutta tarjosi tilalle uutta pentua – ensin alennettuun hintaan 500 eurolla ja myöhemmin ilmaiseksi. Kuluttaja ei hyväksynyt tätä.
Lautakunta arvioi kasvatustoiminnan laajuutta ja totesi myyjällä olleen useita pentueita useana vuotena. Toiminta katsottiin näin ammattimaiseksi, eli myyjään sovellettiin kuluttajansuojalakia.
Kissassa ollut "kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe"
Lautakunta korosti, että myös eläinkauppaan sovelletaan kuluttajansuojalain virhesäännöksiä.
Se, että rodulla yleisesti esiintyy kuluttajan tietojenkin mukaan sydänsairauksia, ei poista myyjän vastuuta yksittäisen eläimen viasta, josta kuluttaja ei ole ollut tietoinen.
Lautakunta katsoo, että kissassa on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe, ja se on ollut kissassa jo luovutushetkellä.
Kauppa voidaan purkaa – korvaava pentu ei riitä
Myyjä oli yrittänyt oikaista tilannetta tarjoamalla uutta pentua, mutta lautakunta katsoi, ettei tämä ole riittävä ratkaisu.
Seuraeläimeen liittyy merkittäviä tunnearvoja, eikä sitä voida rinnastaa tavalliseen vaihdettavaan tuotteeseen. Uuden eläimen ottaminen tilalle voi aiheuttaa kuluttajalle merkittävää haittaa.
Myyjä ei pystynyt osoittamaan virheen olleen vähäinen, joten kuluttajalla katsottiin olevan oikeus purkaa kauppa.
Kauppahinta takaisin – vähennys käyttöhyödystä
Koska kissa oli jo lopetettu, sitä ei luonnollisestikaan voitu palauttaa.
Lautakunta suosittaa, että myyjä palauttaa 1 500 euron kauppahinnan tuottokorkoineen. Summasta voidaan kuitenkin vähentää 100 euroa käyttöhyötynä ajalta, jonka kissa oli kuluttajalla.
Kuluttaja vaati lisäksi korvausta eläinlääkärikuluista. Kokonaiskulut olivat yli tuhat euroa, mutta vakuutus korvasi osan. Lautakunta sovelsi niin sanottua rikastumiskieltoa: samasta vahingosta ei voi saada korvausta kahteen kertaan.
Jäljelle jääneeksi vahingoksi lautakunta arvioi 532,75 euroa, joka myyjän tulee maksaa kauppahinnan palautuksen lisäksi.
Lautakunta totesi, että vakavan synnynnäisen vian aiheuttamat tutkimus- ja lopetuskulut ovat välitöntä vahinkoa, joka kuuluu myyjän vastuulle, vaikka tämä ei olisi toiminut huolimattomasti.
Päätös oli yksimielinen. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat suosituksia.
Lähde: Kuluttajariitalautakunta