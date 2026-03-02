NHL:ssä pelaavan New York Islandersin tulokaspuolustaja Matthew Schaefer jatkoi upeita otteitaan, kun Islanders löi Florida Panthersin maalein 5–4.

18-vuotias puolustaja hurjasteli ottelussa tehot 2+1. Kahden maalin illan myötä Schaefer siirtyi 20 maalillaan tulokkaiden maalipörssin kärkipaikalle.

Schaefer teki yön ottelussa myös NHL-historiaa. Hänestä tuli NHL-historian nuorin puolustaja, joka on tehnyt 20 maalia yhden kauden aikana.

Yön peli oli Schaeferille jo neljäs, jossa hän on tehnyt kaksi maalia tai enemmän. Hän nousi jakamaan Phil Housleyn nimissä olevaa NHL-ennätystä. Myös Housley vietti teini-ikäisenä neljää useamman maalin iltaa.

Schaeferille tehopeli oli jo uran kymmenes useamman tehopisteen ottelu. Hänestä tuli vasta toinen 18-vuotiaana rajapyykkiin yltänyt puolustaja. Housley pitää tilaston kärkisijaa 13 useamman tehopisteen ottelulla.

Kaiken kaikkiaan sensaatiotulokas on tehnyt tällä kaudella nyt 20+24=44 pistettä 61 pelaamassaan ottelussa.

Hallitsevalle mestarille Floridalle tappio oli karvas, sillä Islandersin Anders Lee teki 5–4-voittomaalin vain 31 sekuntia ennen päätössummeria.

Florida on itäisesessä konferensisssa vasta 14:ntenä. Ero viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni olevaan Boston Bruinsiin on kahdeksan pistettä.