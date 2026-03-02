Ruotsalainen ruoka-asiantuntija kertoo vinkkinsä täydellisen perunamuusin valmistamiseen.

Allt om mat -ruokasivuston asiantuntija ja ruokatoimittaja Gunilla von Heland jakoi vuonna 2025 vinkkinsä täydellisen ilmavan ja kermaisen perunamuusin tekoon.

Von Helandin mukaan perunamuusi kannattaa ensinnäkin aina valmistaa varastoperunoista.

– Varastoidut perunat sisältävät vähemmän vettä ja enemmän tärkkelystä. Ne sitovat nestettä paremmin. Uusia perunoita ei kannata muussata, koska niissä on liikaa vettä.

Muusiin soveltuvat parhaiten jauhoiset perunalajikkeet. Monet suomalaiskokit vannovat puikulaperunasta tehtyyn muussiin.

Maustaminen on tärkeää

Ruokatoimittaja listaa myös tavallisimpia virheitä, jotka kokit tekevät valmistaessaan perunamuusia. Esimerkiksi liian vähäinen soseuttaminen jättää muusiin ikäviä sattumia, kun taas toisaalta liiallinen soseuttaminen voi tehdä muusista liisterimäistä. Myös maustamisen kanssa kannattaa olla tarkkana: suolaton muusi ei maistu millekään.

Muusiin voi lisätä muitakin mausteita.

– Klassinen mauste on aiemmin yleinen muskottipähkinä tai valko- tai mustapippuri. Monet kokit valitsevat valkopippurin värin vuoksi.

Myös muusin kanssa tarjoiltava ruoka voi vaikuttaa maustamiseen. Gunilla von Heland suosittelee maustamaan muusin tilillä, rakuunalla ja sitruunalla, jos muusia syö esimerkiksi kanan tai kalan kanssa.

Muusin valmistaminen sähkövatkaimella "voi olla riskialtista"

Mitä mieltä asiantuntija sitte on muusin soseuttamisesta sähkövatkaimella?

– Se voi olla riskialtista, jos et tiedä tarkalleen, minkä tyyppisen perunan kanssa olt tekemisissä.

Jos perunat ovat hieman kiinteitä, muusista tulee helposti liisterimäisen sitkeää. Von Henland suositteleekin ennemmin soseuttamaan perunat käsivoimin survinta tai perunapuristinta hyödyntäen.

Sähkövatkaimella soseuttaminen kuitenkin toimii, jos perunat ovat varmasti jauhoisia.

– Vatkaa sose ilmavaksi sähkövatkaimella lisäämällä voita ja kuumaa maitoa, kunnes saat sopivan koostumuksen. Näin saat tasaisen ja ilmavan muusin.

Katso myös: Parasta perunamuusia ikinä? Testaa yllättävä muusiniksi

1:13 MTV testasi Kape Aihisen ylistämän tavan valmistaa perunamuusia. Testaa kotona!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2025.