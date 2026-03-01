NHL-seura Los Angeles Kings antoi potkut päävalmentajalleen Jim Hillerille, joka nostettiin tehtävään apuvalmentajan paikalta reilut kaksi vuotta sitten.

Hillerin korvaajaksi nimitettiin D.J. Smith, joka hankittiin Hillerille apuvalmentajaksi pian tämän päävalmentajapestin alkamisen jälkeen. Smith on aiemmin toiminut reilun neljän kauden ajan Ottawa Senatorsin päävalmentajana.

Smithin apuvalmentajaksi puolestaan nostettiin nyt pelaajien kehityksestä aiemmin vastannut Matt Greene.

Kings on läntisessä konferenssissa kolmen pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikasta, kun joukkueella on pelaamatta vielä 23 runkosarjaottelua.

Hillerin viimeiseksi peliksi Kingsin päävalmentajana jäi lauantain 2–0-voitto Calgary Flamesista. Voitto katkaisi joukkueen viiden ottelun tappioputken. Tappioista viimeinen tuli aiemmin tällä viikolla Edmonton Oilersille lukemin 1–8, ja tuon ottelun aikana Kingsin kannattajat vaativat äänekkäästi potkuja Hillerille.

– Haluan kiittää Jim Hilleriä hänen jokapäiväisestä omistautumisestaan, ammattitaidostaan ​​ja sitoutumisestaan ​​pelaajiimme ja joukkueeseemme. Hän on arvostettu valmentaja ja ihminen, ja kunnioitamme hänen tekemäänsä työtä vaihtopenkkimme takana, Kingsin GM Ken Holland sanoo seuran tiedotteessa.

– Tässä vaiheessa kautta uskomme, että muutos valmennusjohdossa on välttämätön, jotta joukkueellamme olisi parhaat mahdollisuudet saavuttaa potentiaalinsa ja kilpailla odottamallamme tasolla. Näitä päätöksiä ei koskaan tehdä kevyin perustein, mutta on meidän vastuullamme saattaa tämä joukkue menestykseen nyt ja tulevaisuudessa.