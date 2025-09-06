Ihonhoitomoka, jota kosmetologi Maria ei koskaan tee – ethän itsekään sorru?

Kosmetologi varoittaa ihonhoidon laiminlyönnistä johtuvista ikävistä seurauksista.

Kuuden vuoden ajan SKY-kosmetologina toiminut ja Seinäjoella asustava Maria Ollila tietää suomalaisten ehkä suurimman ihonhoidon perisynnin.

– En koskaan menisi nukkumaan meikit kasvoilla tai laiminlöisi ihoni puhdistusta, Maria kertoo MTV Uutisille.

Virhe on ihonhoidon klassikko, josta puhutaan vuosi vuoden perään, mutta silti liian moni haksahtaa siihen mahdollisesti laiskuuttaan.

Pidemmän päälle iho, jonka puhdistamista on kaltoinkohdeltu, alkaa kärsiä monenlaisista ongelmista.

– Puhdistamaton iho tukkii huokoset, lisää epäpuhtauksia ja nopeuttaa ihon ikääntymistä, Maria nostaa esimerkeiksi.

Oletko kokeillut ihon kaksoispuhdistusta? Selvitimme, mistä tavassa on kyse. Juttu jatkuu videon alla.

3:26 Tiktokissa trendaa tällä hetkellä kaksoispuhdistus, mutta mitä se tarkoittaa?

Anna ihon levätä

Meikin huolellinen puhdistus päivän päätteeksi pitää huolen siitä, että iho saa levätä.

– Kosmetologina pidän puhdistuksen ja oikeanlaisen kotihoidon kaiken lähtökohtana. Yksikään seerumi tai voide ei toimi kunnolla, jos iho ei ole puhdas, Maria kertoo.

Ihonpuhdistuksesta ei tarvitse tehdä monimutkaista ja monivaiheista rituaalia. Maria suosittelee mieluummin hankkimaan muutaman laadukkaan ja oman ihon tarpeeseen valitun luottotuotteen.

– Hyvä perusrutiini rakentuu esimerkiksi hellävaraisesta öljypuhdistuksesta, kosteuttavasta kasvovedestä, ihon tarpeen mukaisesta seerumista sekä suojaavasta kasvovoiteesta sekä aurinkosuojasta. Näillä pääsee jo pitkälle, kun tuotteet valitsee ihotyypin mukaan, hän kertoo.

Jos ihoa hoitaa liian monilla ja vahvoilla aineilla, voi pahimmillaan vaurioittaa ihon omaa luontaista suojamuuria. Heikentynyt suojamuuri voi oireilla ihon kuivuutena, punoituksena ja herkkyytenä.

– Huolellinen kosteuttaminen sekä ihon suojaaminen on ihon hyvinvoinnin perusta, Maria muistuttaa.

Nuoren ihon hoito

Ihonhoito on nyt muodikkaampaa kuin koskaan aiemmin ja se näkyy yhä nuorempien kiinnostuksena kosmetiikkaa kohtaan.

– Nuorten ja lasten iholle riittää yleensä mahdollisimman yksinkertainen ja hellävarainen hoito, Maria arvioi.

Oulun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan lasten kosketusallergiat ovat lisääntyneet Suomessa. Kasvu on erityisen selkeää kosmetiikka-aineiden aiheuttamissa allergioissa.

– Liian voimakkaat tuotteet voivat häiritä ihon luontaista tasapainoa, joten kannattaa suosia mietoja, ihoa suojaavia ja kosteuttavia tuotteita ja aina vain tarpeen mukaan, Maria summaa.

Näin sosiaalinen media vaikuttaa lasten ja nuorten kosmetiikan käyttöön. Juttu jatkuu videon alla.

1:52 Helsingin yliopiston tutkija Essi Pöysti kertoo, miten mainostajat vaikuttavat lasten ja nuorten intoon käyttää meikkejä ja kosmetiikkaa.

Monta kärpästä yhdellä iskulla

Maria vinkkaa, että nykyisin markkinoilla on laadukkaita moneen käyttötarkoitukseen käytettäviä ihonhoitotuotteita ja meikkejä.

– Nyt pinnalla ovat värilliset fysikaaliset aurinkosuojat, jotka tasoittavat ihonsävyä ja sulautuvat paremmin ihoon. Ne yhdistävät aurinkosuojan ja kevyen meikkipohjan, hän vinkkaa.

Vaikka kesän kuumimmat kuukaudet ovat jo kaukana takanapäin, paistaa aurinko syksyn pilviharsojenkin läpi.

– Suosittelen jokaiselle ihon säännöllistä kosteuttamista ja aurinkosuojan käyttöä ympäri vuoden, Maria kertoo.

Moni osaa tarttua aurinkovoidepurkkiin aurinkoisena päivänä, mutta lämpö itsessään ei vaikuta auringon syöpäriskiä nostavaan ultravioletti - eli UV-säteilyn määrään, muistuttaa Syöpäjärjestöt.