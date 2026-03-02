Miljoonaperijä ja liikemies Jussi Salonoja, 49, on MTV Uutisten tietojen mukaan syytettynä useammista vakavista talousrikoksista.

Viime viikolla uutisoitiin, että Salonoja on saanut syytteen törkeästä kavalluksesta. Syytteestä ensimmäisenä uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan Salonojan johtaman säätiön miljoonaomaisuutta epäillään siirtyneen laittomasti lähipiirille.

MTV:n tietojen mukaan törkeän kavallussyytteen lisäksi Salonojaa syytetään törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä velallisen petoksesta. Näitä syytteitä ajaa toinen syyttäjä ja hän vaatii Salonojalle yli kahden vuoden mittaista ehdotonta vankeutta.

Salonoja kiistää syyllistyneensä mihinkään rikoksiin asiassa.

Siirsi omaisuuttaan epäillysti ulkomaille

Jutun tutkinta lähti liikkeelle, kun Ulosottolaitos teki poliisille tutkintapyynnön.

Ulosottolaitoksessa epäiltiin, että Salonoja olisi salannut omaisuuttaan antamassaan ulosottoselvityksessä syyskuussa 2023. Poliisitutkinnan perusteella Salonojaa epäiltiin törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Näistä häntä nyt myös syytetään.

Syytteen mukaan Salonoja siirsi vuosina 2017–2023 omaisuuttaan ulkomaille ja salasi merkittäviä varojaan velkojiltaan, vaikka hänellä on huomattavia ulosottovelkoja.

Salonojalla on ollut asioita ulosotossa jo vuodesta 2007 lähtien, mutta hän velkaantui merkittävästi vuonna 2017, kun hän otti 750 000 euron lainan. Velka tuli ulosottoperintään vuonna 2018.

Syyttäjän mukaan Salonojan ulosottoasioiden saldo oli heinäkuussa 2024 yhteensä yli 1,6 miljoonaa euroa. Salonoja on asunut Thaimaassa vuodesta 2019 lähtien.

Jätti kertomatta osan tileistä

Vuonna 2011 Salonoja osti Fairline 38 Targa -veneen 370 000 eurolla. Syytteen mukaan Salonoja valehteli ulosottoselvityksessä, kun hän väitti myyneensä veneen kahdelle suomalaisyritykselle.

Todellisuudessa venerekisterin mukaan hän omistaa itse veneen edelleen. Veneen arvo on vähintään 150 000 euroa.

Syytteen mukaan Salonoja siirsi arvokkaan veneen ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin. Vene on ulosmitattuna Salonojan velkoihin.

Ulosottoselvityksessä Salonojalta kysyttiin myös hänen käytössään olevista pankkitileistä ja pankkitalletuksista. Hän kertoi, että hänellä on ulkomailla Bangkok Bankissa tili ja lisäksi Suomessa tilit kahdessa eri pankissa. Hän jätti kuitenkin kertomatta Wise-tilistä ja salasi ulosottomenettelyssä myös muita pankkitilejään, kuten Revolut- ja S-Pankin tilit.

Rahaa siirtyi rikolliselle

Syytteen mukaan Salonoja käytti Wise-tililtään varojaan yksityiseen kulutukseen yli hyväksyttävän rajan. Syyttäjän mukaan hyväksyttävänä elantomenona voidaan pitää 3 000 euroa kuukaudessa, mutta Salonoja käytti vuosien 2020–2023 aikana tililtään yhteensä yli 206 000 euroa, josta yli 74 000 euroa katsotaan perusteettomaksi omaisuuden hävittämiseksi.

Poliisitutkinnassa selvisi, että Salonojan Wisen tili on hyvin aktiivinen ja tiliin liitetyllä kortilla on tehty Revolutiin menneiden tilisiirtojen lisäksi tuhansien eurojen edestä korttimaksuja muun muassa Suomessa. Lisäksi tililtä on siirretty säännöllisesti varoja Raimo Tienhaara -nimiselle henkilölle. Näiden maksujen tarkoitus ei ole ulosottomiehen tiedossa.

Raimo Tienhaara on yksi Suomen tunnetuimmista rikollisista. Hänet on tuomittu lukuisista rikoksista, kuten huumausainerikoksista, kostoiskuista ja koronkiskonnasta. Tienhaara on ollut vuodesta 2024 lähtien kateissa viranomaisilta.

Syyttäjä vaatii nyt Salonojalle yli kahden vuoden vankeusrangaistusta törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä velallisen petoksesta.

