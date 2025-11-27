Tutkimuksen mukaan moni aikuinen ei tunnista akneoireitaan, ja usein akne jääkin hoitamatta.

Oulun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan noin 31 prosentilla noin 35-vuotiaista suomalaisnaisista on aknea kasvoissaan tai selässään.

Moni ei kuitenkaan tunnista oireitaan, ja akne saattaa usein jäädä hoitamatta.

Tutkimukseen osallistui liki 1 900 naista, joiden kasvot ja selkä kuvattiin ilman meikkiä. Kuvien perusteella ihotautilääkärit arvioivat aknen esiintymistä ja vaikeusastetta. Näisten keskimääräinen ikä oli 35,3 vuotta.

Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä Acta Dermato-Venereologica -julkaisussa.

"Voi jäädä helposti huomaamatta"

Tutkituista naisista 26 prosentilla todettiin aknea kasvoissa, 12 prosentilla selässä ja kuudella prosentilla sekä kasvoissa että selässä.

Kasvoissa akne keskittyi erityisesti kasvojen alaosiin, useimmiten leukaan ja poskiin.

– Tulokset osoittavat, että akne ei rajoitu kasvoihin, sillä myös selän akne on yllättävän yleistä, huomauttaa ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Suvi-Päivikki Sinikumpu kertoo