Probiooteilla hoidetaan ripulia, mutta tiesitkö niiden auttavan myös masennukseen?

Jokaisessa meissä elää noin 1,5 kiloa mikrobeja, joista suurin osa suolistossa.

Epätasapaino suoliston mikrobistossa eli se, että suotuisia terveysvaikutuksia edistävien bakteeriryhmien ja tulehdusta aiheuttavien bakteeriryhmien tasapaino järkkyy, on tutkimusten mukaan yhteydessä useisiin elintapasairauksiin, kuten ärtyneen suolen oireyhtymään ja diabetekseen.

Vastoittain on myös selvinnyt, että suoliston mikrobiston alentunut lajikirjo sekä monimuotoisuus ovat yhteydessä moniin neurologisiin sairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin, Alzheimerin tautiin, autismikirjoon ja masennukseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kaikkiin näihin sairauksiin liittyy neurologisten oireiden lisäksi muutoksia suoliston mikrobistossa.

Siksi mikrobeissa ja etenkin probiooteissa voi piillä myös yksi mahdollinen keino hoitaa neurologisia sairauksia tulevaisuudessa tehokkaammin.

Moni onkin oppinut tuntemaan probiootit vatsan hyvinvointia ja esimerkiksi ripulia hoitavana tuotteena, mutta harva tietää vielä, mitä ovat psykobiootit.

Psykobiootit ovat mielen hyvinvointia edistäviä bakteereja

Psykobiootit ovat itse asiassa myös probiootteja eli terveyttä edistäviä bakteereja.

Eri probiooteilla on eri vaikutusmekanismit, eli on erittäin kantaspesifistä, mitä hyötyä mistäkin probiootista on. Myös saman lajin sisällä on eri kantoja, joilla on erilaiset probioottiset ominaisuudet.

– Numeroyhdistelmällä probioottikannan perässä on merkitystä. Sama probioottikanta, jolla voidaan korjata ripuliin liittyvää suoliston mikrobiston epätasapainoa, ei välttämättä paranna mielen hyvinvointia, kertoo HUSin neurokeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkijatohtori Veera Kainulainen.

Psykobiootit ovat niitä probiootteja, joilla on voitu osoittaa olevan vaikutusta aivo-suoli-yhteyteen ja sitä kautta terveysvaikutuksia mieleen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Esimerkiksi Suomessa kauppanimellä Precosa myytävä lääkeprobiootti Saccharomyces boulardii CNCM I-745 korjaa tutkimusten mukaan ripuliin liittyvää suoliston mikrobiston epätasapainoa, mutta samalla sillä ei ole havaittu olevan mielen hyvinvointia parantavaa vaikutusta.

Kainulainen vertaa suoliston mikrobistoa ja eri probiootteja jalkapallojoukkueeseen.

– Ajatellaan, että probiootit ovat joukkueen eri pelaajia. Jos joukkueesta puuttuu maalivahti, ei auta, että laitamme tilalle yhden hyökkääjän vaan tarvitsemme nimenomaan maalivahdin

– Jokaisella pelaajalla on toimivassa joukkueessa oma tehtävänsä, samoin jokaisella mikrobilla on suolistossa oma ekologinen lokeronsa, jonka juuri sen kyseisen mikrobin kuuluu täyttää. Jos tilanne häiriintyy, on mikrobisto epätasapainossa, kuten joukkue, jossa maalivahti korvataan hyökkääjällä.

Tietyt bakteerit tuottavat ja pilkkovat hermovälittäjäaineita eli elimistön ”viestin viejiä”

Psykobioottien vaikuttavat psykologiseen ja neurologiseen terveyteen, koska ne pystyvät tuottamaan ja pilkkomaan neuroaktiivisia yhdisteitä, jotka toimivat suoli-aivo-akselin välittäjäaineina.

Suoli-aivo-akselilla tarkoitetaan aivojen ja suoliston fyysistä yhteyttä. Aivot ja suoli ovat yhteydessä toisiinsa anatomisesti vagus- eli kiertäjähermon sekä verenkierron kautta.

Viestit suolistosta aivoihin ja aivoista suolistoon kulkevat hermosolujen ketjua pitkin, mutta eivät ilman välittäjäaineita, jotka kuljettavat viestin yhdeltä hermosolulta seuraavalle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Suolistomikrobiston koostumus vaikuttaa siihen millaisia aineenvaihduntatuotteita mikrobistosta leviää aivoihin.

– Monilla on kokemusta siitä, että vatsaan sattuu, kun jännittää tai stressaa. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten suoliston ja aivojen fysiologinen yhteys toimii. Jos jokin on hullusti suolistossa, voi mieli huonosti ja päinvastoin, Kainulainen kertoo.

Suoliston mikrobiston koostumus vaikuttaa siihen millaisia signaaleita suolesta lähtee keskushermostoon, joko vagus-hermoa pitkin tai muita reittejä.

Epätasapaino mikrobistossa on yhteydessä keskushermoston sairauksien kehittymiseen.

– Parkinsonin tauti potilailla on todella paljon suolisto-oireita ja useat Parkinsonin taudin oireet lähtevät liikkeelle suolistosta, eivätkä keskushermostosta.

– Toisaalta ärtyvän suolen oireyhtymään on todettu liittyvän masennusta.

Psykobiootteja löytyy suolistos ja apteekin hyllyltä

Hyvä uutinen on, että eläintutkimusten ja kliinisten kokeiden perusteella on pystytty tunnistamaan psykobiootteja, joilla voidaan helpottaa joitakin neurologisia oireita.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka tärkein suoliston mikrobistoon vaikuttava tekijä on ruokavalio, voidaan mikrobiston epätasapainoa korjata myös probioottivalmisteella.

Mielen hyvinvointia tukevaa probioottivalmistetta löytyy apteekeista. Valtaosa lääketieteellisessä käytössä olevista, kaupallisista probiooteista on ihmisperäisiä, eli ihmisestä eristettyjä.

Tiettyjen psykobioottien on muun muassa havaittu tuottavan ja pilkkovan gamma-aminovoihappoa ja serotoniinia, jotka toimivat suoli-aivo-akselin välittäjäaineina ja ovat yhteydessä uneen ja väsymyksen tunteeseen.

– Esimerkiksi bifidobakteeri B. longum 1714 on probiootti, jolla näyttäisi eläintutkimusten mukaan olevan akuuttia stressiä hillitseviä, muistia parantavia sekä unen laatua ja kestoa parantavia vaikutuksia, Kainulainen kertoo.

Katso myös video: Paraneeko masennus nopeasti lääkkeillä?