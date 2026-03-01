HIFK:n tähtipelaaja Jori Lehterä on tuomittu yhden ottelun pelikieltoon lauantain Ässät-ottelun tapahtumista.

Lehterä ajettiin Ässiä vastaan ulos päätöserässä hänen taklattuaan Jonne Tammelaa.

Tilanne puhutti tuoreeltaan MTV Urheilun asiantuntijoiden keskuudessa.

– Kyynärpää näytti ojentuvan, mutta ojentuiko se kontaktin jälkeen vai osuiko se? selostamossa ottelua seurannut Ari Vallin pohti.

– Mielestäni Lehterän pitäisi, kun hän taklaa, taklata niin, että osuu patalogoon. Hän pystyisi selkeästi taklaamaan keskelle kroppaa tai jättämään taklaamatta. Ymmärrän, että tuosta tulee viitonen. En kommentoi sitä. Mutta sen olisi voinut välttää sillä, että Lehterä olisi taklannut keskelle Tammelaa. Silloin se olisi ollut puhdas taklaus, studiossa ottelutapahtumia kommentoinut Jesse Joensuu arvioi.

Joensuun rinnalla studiossa nähdyn Pekka Saravon mielestä Lehterä olisi voinut jättää taklaamatta, vaikkakin Saravo myös myönsi, että Tammela menetti kiekon pomppiessa keskittymisen ja tuli tilanteeseen pää alhaalla.

Kurinpitodelegaation näkemyksen mukaan Lehterän taklaus "menee hieman Tammelan vartalolinjan etupuolelle ja tämän seurauksena kohdistuu ensimmäisenä ja varsin voimakkaasti Tammelaa päähän".

– Taklauksessa Lehterän kiinni vartalossa olevasta käsivarresta aiheutuu kontakti Tammelaa päähän. Tämän jälkeen Lehterän taklaus osuu Tammelaa osaksi vartaloon. Delegaatio toteaa, että taklaushetkellä Lehterän käsivarsi on kiinni tämän vartalossa, joten kyse ei ole kyynärpäätaklauksesta. Käsivarsi nousee vasta taklauksen jälkeen ylöspäin.