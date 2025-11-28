



Syötkö tarpeeksi terveellisesti? Tarkista ravitsemusterapeutin listasta Viralliset ravitsemussuositukset ovat tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva neuvo siitä, millä todennäköisemmin päästään terveelliseen lopputulokseen. Shutterstock Julkaistu 28.11.2025 06:55 Nelli Hyttinen nelli.hyttinen@mtv.fi Ravitsemussuositusten mukaan syöminen ehkäisee vakavia sairauksia, mutta vahvistaa myös vastustuskykyä jopa hengitystieinfektioita vastaan. Viralliset ravitsemussuositukset ovat tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva neuvo siitä, millä todennäköisemmin päästään terveelliseen lopputulokseen. Uudistetuissa ravitsemussuosituksissa on huomioitu muun muassa liiallisen punaisen lihan kuluttamisen yhteys suolistosyöpiin ja toisaalta kuitupitoisen ruokavalion yhteys terveempään suolistoon. Laillistetun ravitsemusterapeutin Reijo Laatikaisen mukaan ruokavalion kuidut, polyfenolit sekä hapanmaito ja muut hapatetut tuotteet lisäävät vastustuskykyä muun muassa hengitystieinfektioita vastaan. Koska se, mitä lautaselle valitsemme päivittäin, vaikuttaa niin merkittävästi terveyteemme, haluaa moni kiinnittää asiaan erityistä huomiota.





Kuitenkin moni kokee myös epävarmuutta siitä, syökö riittävän terveellisesti.

Laatikaisen laatimasta listasta voit tarkistaa, ovatko ravitsemusasiasi kunnossa.

Ruokavalion terveellisyysmittari

Jos vastaat vähintään 15 kohtaan kyllä ravitsemusterapeutin listasta, on ruokavaliosi todennäköisesti terveellinen.

1. Sinulla on lähes aina säännöllinen ateriarytmi.

2. Ateriakokosi vastaa yleensä hyvin energiatarvettasi. Santsaat tai otat liikaa vain harvoin.

3. Syöt ainakin kaksi annosta marjoja tai hedelmiä päivässä eli ainakin 300 grammaa päivässä.

4. Syöt 2–3 ruokalusikallista pähkinöitä tai siemeniä päivässä, ainakin neljänä päivänä viikossa.

5. Syöt kalaa tai mereneläviä ainakin kaksi kertaa viikossa.

6. Syöt papua, linssejä, herneitä, kikherneitä tai soijatuotteita eli palkokasveja ainakin kolme kertaa viikossa.

7. Syöt vihanneksia ja juureksia joko tuoreina tai kypsennettyinä ainakin 300 grammaa päivässä eli noin neljä kourallista.

8. Syöt korkeintaan seitsemän kananmunaa viikossa, tai jos sinulla kohonnut kolesteroli tai diabetes, korkeintaan 3–4 kappaletta viikossa.

9. Käytät voita ja kermaa hyvin vähäisesti tai et lainkaan.

10. Pyrit vähäsuolaiseen ruokavalioon.

11. Juot vain harvoin tai et koskaan juomia, joihin on lisätty sokeria.

12. Lisättyä sokeria sisältävien herkkujen syönti on hyvin maltillista, tai et syö niitä lainkaan.

13. Viljoista valitset lähes aina täysjyväviljan, jossa on runsaasti kuitua, esimerkiksi kauran, rukiin, täysjyvävehnän, speltin, tattarin, tumman riisin tai kvinoan.

14. Käytät maitotaloustuotteita tai korvaavia vegaanisia valmisteita kohtuullisesti.

15. Käyttämäsi rasva ruoanlaitossa on pääosin rypsiöljyä, ekstra-neitsytoliiviöljyä, margariinia tai muuta juoksevaa kasviöljyä.

16. Käytät alkoholia niukasti tai et ollenkaan.

17. Syöt korkeintaan 350 grammaa punaista lihaa tai siipikarjan lihaa viikossa. Vältät prosessoituja lihatuotteita.

18. Et käytä useita ravintolisiä päällekkäin. Jos käytät jotakin, käyttö perustuu viralliseen suositukseen tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehtyyn arvioon tarpeestasi.

19. Suosit lempeitä ruoanvalmistustekniikoita, kuten keittämistä, höyryttämistä, uunissa paistamista ja nopeasti pannulla vähäisessä rasvassa paistamista tai wokkausta.

