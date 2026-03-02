Maanantaiaamuna raakaöljy käväisi yli 80 dollarissa, mutta hinta on sen jälkeen vetäytynyt jokseenkin.
Öljyn hinta on nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin viikonloppuna.
Uutistoimisto Bloombergin mukaan raakaöljyn Brent-laatua kaupattiin maanantaiaamuna Aasian pörssissä toistakymmentä prosenttia korkeampaan hintaan kuin edeltävän pörssiviikon lopussa.
Raakaöljyn Brent-laadun futuurit sulkeutuivat perjantaina noin 72 dollariin barrelilta ennen lauantaisia iskuja Iraniin ja niistä seurannutta epävakautta Lähi-idän alueella.
Raakaöljyn Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI oli niin ikään hetkellisesti yli kymmenen prosentin nousussa maanantaina.
Suomen aikaa aamuyöstä kumpikin laatu oli yhä koholla useita prosentteja.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin lauantaina. Iran on vastannut iskemällä muun muassa Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.
Öljytankkereihin isketty
Öljyn hinnan on ennakoitu nousevan Lähi-idän epävakaan tilanteen vuoksi. Brent-laadun hinta oli koholla jo viime viikolla ennen iskuja.
Merkittävänä muuttujana on Hormuzinsalmi, jonka kautta kulkeva meriliikenne on uhattuna konfliktin vuoksi. Persianlahden Intian valtamereen yhdistävän Hormuzinsalmen kautta laivataan noin viidennes koko maailman raakaöljystä.
Vaikka Iran ei ole virallisesti sulkenut salmea, Iranin vallankumouskaarti on varoittanut kulkemasta kyseistä vesiväylää pitkin.
Sunnuntaina ainakin kahteen alukseen on osunut isku: yhteen Omanin ja toiseen Arabiemiraattien edustalla, kertoi brittiläinen merenkulkuviranomainen (UKMTO).
Iranin valtiollinen televisio puolestaan sanoi, että öljytankkeriin osui ja se oli uppoamassa sen yritettyä kulkea "laittomasti" Hormuzinsalmen läpi.
Vakavan hintakriisin uhka
Suuret varustamot ovat jo vahvistaneet keskeyttävänsä laivojensa kulun reitillä.
Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto arvioi viikonloppuna STT:lle, että Hormuzinsalmen täysi sulku voisi johtaa maailmalla vakavaan öljyn hintakriisiin.
Kaikki on kuitenkin kiinni siitä, kuinka kauan mahdollinen sulku salmella kestäisi. Lyhyt, muutamia päiviä kestävä sulku näkyisi Kuusiston mukaan öljyn tilapäisenä hintapiikkinä, joka kuitenkin normalisoituisi varsin nopeasti.
Mikäli salmen täysi sulku sen sijaan kestäisi viikkoja, oltaisiin maailmalla pulassa.
– Vakavassa skenaariossa, jossa salmi olisi pidempään kiinni, voisivat öljyn hinnat hyvinkin nousta yli 100 dollariin barrelilta, Kuusisto arvioi.
Kullan hinta nousussa
Öljyn hinnan tavoin kullan hinta on ollut koholla uuden pörssiviikon alkaessa.
Kullan hinta oli noin kahden prosentin nousussa maanantaina. Jalometallia myytiin noin 5 400 dollarin unssihintaan.
Kultaa on perinteisesti pidetty sijoittajien turvasatamana, johon turvaudutaan epävarmuuden aikoina.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toisen kauden tempoileva politiikka on aiheuttanut maailmanlaajuista epävarmuutta, joka on näkynyt muun muassa kullan hintaennätyksinä.
Pörssit laskussa ympäri Aasiaa
Pörssit ovat olleet maanantaina pakkasella ympäri Aasiaa ja Oseanian aluetta.
Esimerkiksi Japanissa Tokion pörssin yleistä kurssikehitystä kuvaava Nikkei 225 -indeksi käväisi maanantaina aamusta noin kahden prosentin laskussa.
Laskua on nähty lisäksi ainakin Hongkongissa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa ja Taiwanissa.