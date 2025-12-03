



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Tämä iho-oire kertoo, ettei kyse ole vain ihon kuivumisesta – "Kunnon tulehdusreaktio käynnissä" 10:14 Miten kutisevaa talvi-ihoa kannattaa hoitaa? Haastattelussa ihotautien erikoislääkäri Martta Jokinen. Haastattelussa myös atoopikko Marjatta Korpelainen. Julkaistu 03.12.2025 15:01 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Monen suomalaisen iho on talvella koetuksella. Missä vaiheessa pitäisi suunnata lääkäriin? Iho kutisee ja kuivuu helposti talvella. Yleisesti ottaen ihotautien erikoislääkäri Martta Jokinen suositteleekin vaihtamaan talvikaudella kosteusvoiteen rasvaisempaan ja välttelemään liiallista ihon pesemistä. Mutta mistä tietää, että kyseessä on muukin kuin pelkkä ihon kuivuminen? Jokinen kertoo, että monella suomalaisella on taipumusta atopiaan. Monella on ollut lapsena esimerkiksi taiveihottumaa, ruoka-aineallergiaa tai siitepölyallergiaa. – Jos tietää, että on semmoinen taipumus, ja sitten talvikaudella alkaa tulla sellaisia tarkkarajaisia, punaisia, karhealta tuntuvia länttejä, jotka kutisevat kovasti, niin sitten se on mitä todennäköisemmin atooppista ekseemaa. Ja silloin siellä ihossa ei ole pelkästään kuivuutta, vaan ihan sellainen kunnon tulehdusreaktio käynnissä, Jokinen kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa. – Sitten pitäisi sammuttaa se tulehdus. Käytännössä vaihtoehtoja ovat ilman reseptiä apteekista saatavat kortisonivoide tai lääkärin määräämät hoidot. Jos vaiva pitkittyy, kannattaakin mennä ihotautilääkärin pakeille. – Ei ole tarkoitus, että joutuu raapimaan itseään jatkuvasti ja nukkumaan huonosti ja kärsimään siitä tilanteestaan.





Miten suihkussa ja suihkun jälkeen kannattaa toimia? Milloin tuoksuvia vartalorasvoja ei kannata käyttää? Viiden jälkeen -ohjelmassa Marjatta Korpelainen kertoo myös, miten hänen atopiansa oireilee ja miten hän sitä hoitaa. Katso koko keskustelu ihonhoidosta yllä olevalta videolta.