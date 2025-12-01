Avain parempaan vastustuskykyyn löytyy jokapäiväisistä ruokavalinnoistamme.
Moni tuskailee etenkin syys- ja talvikaudella flunssien, influenssojen ja muiden hengitystieinfektioiden kanssa ja yrittää välttää ikävät taudit turvautumalla C-vitamiini- ja sinkkilisiin.
Molemmat saattavat työterveyshuollon erikoislääkäri Toni Vänni mukaan lyhentää flunssan kestoa vähän, mutta jos haluaa nimenomaan lisätä mahdollisuuksiaan välttyä infektioilta, on huomio kiinnitettävä jokapäiväisiin ravitsemusvalintoihin.
Avainasemassa ovatkin viralliset ravitsemussuositukset, kertoo laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen MTV Uutisille.