Ensi viikon sään voi koko Suomen osalta luonnehtia yhdellä sanalla: Kylmää.

Ensi viikolla on luvassa korkeapainetta. Lämpötilat vaihtelevat Etelä-Suomen 10–15 pakkasasteesta Pohjois-Suomen 20–27 pakkasasteeseen.

Meteorologi Jenna Salminen kertoo, että sateet ovat jäämässä vähiin.

– Hieman niitä tuossa ennusteessa on mukana ja voi tuosta hiutaloida pilvet alas. Mutta yleisesti ottaen, jos pilvipeite rakoilee, niin voi olla kaksikymmentä astetta pakkasta ihan hyvin, kertoo Salminen.

Jos taas pilvi jämähtää päälle, niin loppuviikon aikana liikutaan Salmisen mukaan enemmänkin viidentoista asteen pakkasissa.

Pohjoisessa voi viikon puolivälin tienoilla olla jopa kolmenkymmenen asteen pakkasia.

– Näillähän me jatketaan jopa monta viikkoa eteenpäin. Nyt saa olla sitä lämmintä päällä, Salminen muistuttaa.

