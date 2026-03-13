Yhdysvaltalainen koomikko ja näyttelijä Chelsea Handler julkaisi kuvakimaran Lapin maisemista.

Yhdysvaltalaiskoomikko Chelsea Handler, 51, julkaisi Instagramissa kuvia Lapista. Hän kertoo viettäneensä syntymäpäiväänsä Suomessa.

– Päätin, että oli aika muistuttaa itseäni tämän maailman luonnonkauneudesta, joten suuntasin Suomeen ihailemaan pohjoista valoa ja igluja. Se on yksi rauhallisimmista paikoista, joissa olen koskaan käynyt, ja sain juhlia syntymäpäivääni napapiirillä syntymäpäiväasussani.

Handler on julkaissut itsestään kuvan, jossa hän poseeraa alastomana lumihangessa. Myös monet ulkomaiset mediat ovat uutisoineet koomikon hauskasta syntymäpäivätempauksesta. Muun muassa News.com-sivustolla kerrotaan Handlerin Suomen-matkasta.