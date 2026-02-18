Viikonloppuna lumisateet kartuttavat kinoksia ja luvassa on lauhaa ulkoilusäätä.
Talven selkä on taittumassa, mikä tarkoittaa, että lumi yhä narskuu pakkassaappaiden alla, mutta sydäntalven kylmin vaihe on ohi.
– Se taittuu tässä viikonlopun aikana, ja se lähtee siitä, että lännestä tulee sateita. Sieltä tulee lumisade, joka tuo lisää lumipeitettä, kertoo meteorologi Pekka Pouta.
Viikonlopuksi on luvassa myös lauhempaa ilmaa etenkin maan lounais- ja eteläosiin.
– Lämpötila käväisee sen verran ylhäällä, että ihan lounaassa voi mennä välillä vähän räntäsateen puolelle.
Maan lounaisosassa elohopea on nipin napin pakkasen puolella päivisin. Eteläosissa maata lämpömittarit näyttävät paikoin –5 astetta. Keskiosissa maata pakkasta on päivisin kymmenisen astetta ja Lapin pohjoisimmilla alueilla –15 astetta.
Keski-Pohjanmaan Kälviällä heräiltiin keskiviikkona kauniiseen aamuun.Kristina Andersson
Hienoja kevätpäiviä ja hankikelejä
Talven selän katkeamisesta huolimatta ensi viikosta on kuukausiennusteen mukaan tulossa edelleen selvästi keskimääräistä kylmempi. Matalapaineet voivat tuoda sateita eteläosiin maata. Luvassa on myös kylmää idänpuoleista tuulta.
– Mutta tämän jälkeen lämpötilat ovat käytännössä keskimääräisiä.
Maaliskuun ensimmäisellä viikolla, jos korkeapaine vaikuttaa Venäjän päällä, luvassa saattaa olla mukavia ulkoilukelejä.
– Sehän tarkoittaa sellaisia hienoja kevättalvisia päiviä, kylmiä aamuja ja hankikelejä, maalailee Pouta.
Kahden viikon jälkeen ennusteet hajautuvat, eikä selkeää signaalia enää ennusteissa näy.
– Tämä on sitten jo ihan huttua, että tässä ei ole oikein mitään signaalia.
Pienen pienen signaalin Pouta kuitenkin onnistuu ennusteesta löytämään.
– Sademäärissä näkyy joku signaali. Se on tuo Norjan vuoristo, joka antaisi vähän viitteitä siitä, että siinä voisi yrittää tämmöistä länsivirtausta päälle, ja se meinaisi ehkä föhn-ilmiötä.
Föhn-ilmiö voi tuoda useita lämpöasteita ja auringonpaistetta keskelle sydäntalvea.