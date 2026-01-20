Uudelle termobaariselle asejärjestelmälle on tarvetta droonien vuoksi, ajatushautomo arvioi.
Venäjän on kehittänyt miehittämättömän ajoneuvon, joka laukaisee tykistön tapaan termobaarisia ammuksia.
Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW), jonka mukaan järjestelmä kertoo Venäjän sopeutumisesta droonien hallitsemaan taistelukenttään.
ISW:n mukaan ukrainalainen Telegram-kanava on julkaissut asejärjestelmän testistä videon, jossa näkyy termobaarisen ammuksen laukaisu.
MTV Uutiset ei pysty vahvistamaan videon aitoutta.
Tiedossa ei ole, että kyseistä järjestelmää olisi käytetty taistelukäytössä. Epäselvää myös on, kuinka paljon Venäjällä mahdollisesti on kyseisiä miehittämättömiä laitteita käytössään.
Ukrainalaismedia Militarnyin mukaan videolla näkyy termobaarisen 220 millimetrisen ammuksen laukaisu. Ammukset ovat samoja, joita Tos-1A-panssariajoneuvot ampuvat.
0:23