Ukraina löysi Venäjän alueelta jättivaraston ja tuhosi sen.

Ukraina armeija kertoo tuhonneensa merkittävän ammuksia, drooneja ja kuljetuskalustoa sisältäneen varaston Venäjän Kurskin alueella.

Aiheesta uutisoiva Puolan yleisradioyhtiö TVP kutsuu varastoa "Aladdinin luolaksi", viitaten sen yltäkylläisyyteen.

Ukrainan armeija julkaisi videomateriaalia iskusta sosiaalisessa mediassa.

Videolla näkyy, kuinka räjähteillä varustettu lennokki livahtaa varastoon helposti ikkunasta sisälle.

Videolla kuuluu myös, kuinka droonin lennättäjä keskustelee kollegansa kanssa siitä, mitä he näkevät ja tekevät.

– Odota. Mitä nämä laatikot ovat? Ammuksia? Nämä ovat drooneja, lentäjä ihmettelee.

– Iske ajoneuvon tankkiin, kuuluu kollegan ohje.

– Täällä on niin paljon varusteita, paljon työtä. Täysin uskomatonta!

– Ota vauhtia ja iske lujaa.