Ukraina jatkaa venäläisen öljyinfrastruktuurin tuhoamista. Video näyttää viikonloppuisen iskun Kaspianmerellä.
Ukrainan armeija kertoo iskeneensä sunnuntaina yöllä yhteensä kolmeen venäläiseen öljynporauslauttaan Kaspianmerellä.
V. Filanovsky, Yuri Korchagin ja Valery Graifer -nimisten lauttojen kerrotaan kuuluvan Lukoilille, joka on yksi Venäjän suurimmista öljy-yhtiöistä.
Ukraina kertoo saaneensa lautoille "suoria osumia". Venäjä ei ole kommentoinut iskua.
Ukrainan armeijan mukaan iskun aiheuttamien vahinkojen laajuuttaa arvioidaan parhaillaan. Armeija kertoo, että lautoilta kulkeutuu merkittävä määrä polttoainetta sotilaallisiin tarkoituksiin.
Ukrainan erikoisoperaatioiden joukot julkaisivat tapahtuneesta videon sosiaalisessa mediassa, jossa näkyy droonien lentämistä lauttojen yläpuolella sekä iskeytyminen niitä kohti.
Videon pääsee katsomaan yläpuolelta.
Ukraina teki merkittävän iskun Lukoilin öljynporauslautalle myös joulun alla. Tällöin Ukraina väitti, että lautan porausalusta olisi vaurioitunut.