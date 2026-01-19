Ukraina on ottanut käyttöön aivan uudenlaisen tavan lennokkien torjunnassa.
Tämä käy ilmi Ukrainan armeijan maahanlaskujoukkojen julkaisemalta videolta, jossa esiintyy drooni, johon on kiinnitettty lisävarusteeksi onkivapa.
Kyllä kuulit aivan oikein. Onkivavan tarkoitus on mitä ilmeisimmin tarkoitus sotkea siinä roikkuva naru vihollisen lennokkiin ja täten aiheuttaa sen putoamisen.
Maahanlaskujoukkojen videolla näkyy, kuinka "onkeen tarttuu" kaksi venäläistä droonia.
Ukrainalaismedia Kyiv Post vertasi nokkelaa ideaa 80- ja 90-luvulla TV:ssä esitettyyn Richard Dean Andersonin esittämään Ihmemies MacGyver -hahmoon, joka keksi sarjassa kekseliäitä ratkaisuja kiperiin tilanteisiin.
– MacGyveroitu droonien torjuntajärjestelmä, Kyiv Post letkauttaa.
Ukrainan sodassa drooni-iskujen määrät ovat kasvaneet valtavasti vuosien saatossa. Se on vaatinut molemmilta osapuolilta koko ajan uusia tapoja torjua niiden uhkaa.