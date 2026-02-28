Lähi-idän ja Persianlahden teemasuurlähettilään Harri Kämäräisen mukaan Iranilla on tällä kertaa ollut kuukausia aikaa varautua iskuihin.

Yhdysvaltojen ja Israelin Iraniin kohdistamien iskujen ajankohta oli yllätys, sanoo Suomen entinen Iranin-suurlähettiläs ja Lähi-idän ja Persianlahden teemasuurlähettiläs Harri Kämäräinen STT:lle.

Yhdysvaltojen on ennakoitu iskevän Iraniin jo viikkojen ajan. Kämäräisen mukaan yksi esillä ollut vaihtoehto oli, että Israel aloittaisi iskut, jonka jälkeen Yhdysvallat tulisi niihin mukaan.

Kämäräinen ei kuitenkaan odottanut iskujen kohdistuvan tälle viikonlopulle, sillä vielä aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen Iranin ydinohjelmasta oli kerrottu edistyneen hyvin.

– Tämä antoi viitteitä sille skenaariolle, että iskut kenties olisivat tulleet vähän myöhemmin, mutta nyt ne tapahtuivat sitten jo ennen tätä seuraavaa neuvottelukierrosta, Kämäräinen sanoo.

Yhdysvaltojen ja Iranin oli määrä jatkaa neuvotteluja ensi viikolla.