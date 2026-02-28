Lähi-idän tilanteen kehittyminen aseelliseksi konfliktiksi ei ollut yllätys, toteaa MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen.

Israelin ja Yhdysvaltain iskut Iraniin olivat "valitettavan odotettuja", kommentoi MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen Huomenta Suomessa lauantaina aamupäivällä.

Iran, USA ja Israel ovat neuvotelleet kiistakysymyksistä kuukausikaupalla, mutta samaan aikaan Yhdysvallat on ladannut sotilaallista voimaa iskuvalmiuteen Iranin lähellä. Alueella on muun muassa kaksi maailma suurinta sota-alusta lähivesillä.

– Tilanne oli odottamassa räjähdystä, ja nyt se sitten tapahtui, Nurminen sanoi.

Räjähdys tapahtui lopulta nopeasti.

– Vielä eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän ei haluaisi näihin iskuihin alkaa, mutta joskus niitä on tehtävä.

Trumpin ydintavoite on ollut se, että Iran luopuu ydinohjelmistaan, jota IAEA ja YK ovat tarkkailleet vuosikymmeniä. Siihen ei ollut Iranissa kuitenkaan valmiutta.

– Se on ollut kansainvälisen diplomatian kuuma peruna monta kymmentä vuotta. Iran on vienyt sitä kuitenkin eteenpäin. Iran on sanonut käyttävänsä sitä ainoastaan rauhanomaisiin tarkoituksiin, mutta samaan aikaan he ovat rikastaneet uraania, jota on kansainvälisillä pyritty sanktioilla ja tarkkailuilla pitämään sellaisella tasolla, että siitä ei pysty tekemään ydinasetta. Pelko siitä on silti koko ajan ollut olemassa.

Israelin ja Yhdysvaltain lopullisena päämääränä on vallanvaihto Iranissa.

– On julkilausuttu ilmoitus siitä, että hallitus vaihtoon ja se on ainoa tapa eteenpäin. Sekä Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu että Trump sanovat, että iranilaisille annettaisiin nyt vapaat kädet valita uusi valta.

Iskuja eri puolilla Lähi-itää

Iskuja tapahtuu Nurmisen mukaan nyt eri puolilla Lähi-itää.

– Iran on ollut tilanteeseen varautunut ja se on tehnyt iskuja kohteisiin, joissa Yhdysvalloilla on sotilaskohteita.

Ainakin Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Kuwait ja Jordania ovat kertoneet torjuneensa Iranin ohjuksia. Iskuja on kohdistunut myös eri puolilla Irakia.

Laajenemisen uhka ilmeinen

Konfliktin laajenemisen uhka on Nurmisen mukaan ilmeinen.

– Iranin islamilainen johto tulee taistelemaan vallasta viimeiseen asti. Yhdysvallat ja Israel taas ovat tehneet iskuja nimenomaan kaikkiin sellaisiin potentiaalisiin kohteisiin, joissa Iranin johtajistoa olisi, ja varmasti tavoitteena on tappaa heidät korkeammasta johtajasta, Ali Khameneinista, lähtien.

Nurmisen mukaan myös virheitä tapahtuu.

– Siinä väistämättä tulee menemään iskuja myös vikaan, ja siviilit tulevat kärsimään.

Nurminen uskoo, että Yhdysvallat ja Israel voivat saavuttaa tavoitteensa.

– Kyllä se ihan mahdollista on. Emme vaan tiedä millä hinnalla.