BBC:n haastatteleman iranilaisministerin mukaan Iran on "valmis kompromisseihin" neuvotteluissa, jos pakotteet poistetaan.
Yhdysvaltalaismedian mukaan presidentti Donald Trump olisi sanonut tukevansa Israelin iskuja Iranin ballistisiin ohjusjärjestelmiin, elleivät Yhdysvallat ja Iran pääse sopimukseen Iranin uudesta ydinohjelmasta.
Asiasta kertoi kaksi CBS-kanavalle puhunutta lähdettä nimettömänä.
CBS:n lähteiden mukaan Trump olisi sanonut tämän Israelin pääministerille Benjamin Netanjahulle joulukuussa Mar-a-Lagossa.
Trump on sanonut julkisesti, että hän aikoo lähettää Lähi-itään toisenkin lentotukialuksen aiemmin Persianlahdelle lähetetyn lisäksi.
Iranin mukaan maa ei neuvottele ohjuksistaan ja puolustuskyvystään.
Neuvottelut jatkuvat Genevessä
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi suuntasi tänään Sveitsiin neuvottelemaan Iranin ydinohjelmasta Yhdysvaltojen edustajien kanssa, Iranin ulkoministeriö tiedotti.
Genevessä on määrä käydä helmikuun ensimmäisellä viikolla käynnistyneiden neuvottelujen toinen kierros.
Epäsuoria maiden välisiä neuvotteluja on tarkoitus käydä tiistaina. Neuvottelujen välittäjänä toimii Oman. Araghchi neuvottelee vierailunsa aikana myös Sveitsin ja Omanin edustajien sekä Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääsihteerin Rafael Grossin kanssa.
Neuvotteluja käydään kasvaneiden jännitteiden keskellä. Yhdysvallat on uhkaillut Irania sotilaallisilla toimilla Iranin hallinnon kohdistettua väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan.
Iranin toiveissa on saada aikaan sopimus, josta olisi taloudellista hyötyä molemmille maille.
Iran haluaa pakotteiden poistuvan
Iran on valmis harkitsemaan kompromisseja ydinsopimuksen aikaan saamiseksi Yhdysvaltojen kanssa, jos Yhdysvallat puolestaan on valmis keskustelemaan pakotteiden poistamisesta.
Iranin kannasta kertoi maan varaulkoministeri Majid Takht-Ravanchi BBC:n sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa.
Yhdysvaltain viranomaiset ovat toistuvasti sanoneet, että juuri Iran olisi hidastanut edistymistä neuvotteluprosessissa.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi lauantaina, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump mieluummin sopisi Iranin kanssa uudesta ydinohjelmasta kuin hyökkäisi Iraniin, mutta että sopimukseen on "erittäin vaikea" päästä.
BBC:n haastattelema iranilaisministeri oli eri mieltä:
– Jos (yhdysvaltalaiset) ovat vilpittömiä, olen varma, että olemme saavuttamassa sopimuksen, ministeri sanoi BBC:lle.
