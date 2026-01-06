Israel perustelee linjaansa turvallisuudella ja panttivangin jäänteiden etsinnällä.
Kansainvälinen toimittajajärjestö FPA arvostelee Israelin hallitusta, joka ei edelleenkään halua päästää median edustajia itsenäisesti Gazan kaistalle.
Israelin hallitus sanoi sunnuntaina maan korkeimmalle oikeudelle antamassaan lausunnossa, että mediakieltoa on syytä jatkaa turvallisuussyistä.
Lausunto oli vastine Israelissa ja palestiinalaisalueilla toimivia kansainvälisiä toimittajia edustavan FPA:n vaatimukseen antaa toimittajille heti rajaton pääsy Gazan kaistalle.
Järjestö kertoi tiistaina julkaisemassaan tiedotteessa olevansa Israelin kantaan erittäin pettynyt.
FPA toivoi hallitukselta suunnitelmaa toimittajien päästämiseksi alueelle työskentelemään rinta rinnan palestiinalaiskollegoiden kanssa, mutta aselevosta huolimatta Israel on päättänyt sulkea toimittajat ulkopuolelle.
Israelin hallitus esti ulkomaalaisten toimittajien itsenäisen pääsyn Gazaan sen jälkeen, kun sota alkoi lokakuussa 2023. Toimittajat ovat päässeet Gazaan vain tapauskohtaisesti ja Israelin asevoimien mukana.
FPA vastaa lähipäivinä
FPA esitti vaatimuksensa toissa vuonna, minkä jälkeen tuomioistuin antoi hallitukselle useaan otteeseen jatkoaikaa vastineen toimittamiselle.
Viime kuussa tuomioistuin antoi kuitenkin hallitukselle tammikuun 4. päivään asti aikaa toimittaa suunnitelma median päästämiseksi Gazaan.
Omassa lausunnossaan hallitus pitää kiinni linjastaan kieltää pääsy ja perustelee sitä turvallisuussyillä.
Lisäksi hallitus katsoo, että toimittajien pääsy alueelle voisi haitata viimeisen Gazaan viedyn panttivangin jäänteiden etsintöjä, jotka ovat edelleen kesken.
FPA sanoo aikovansa toimittaa oikeudelle voimallisen lausunnon lähipäivinä ja toivovansa, että tuomarit asettavat pisteen teeskentelylle. Järjestö sanoo luottavansa siihen, että tuomioistuin puuttuu sanan- ja lehdistönvapauden jatkuviin rikkomuksiin.
Tiedossa ei ole, milloin korkein oikeus antaa asiassa päätöksensä.