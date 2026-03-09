Kymmenen kautta Mikkelin Jukureissa SM-liigaa pelannut kapteeni Jesper Piitulainen suuntaa kauden päätteeksi muihin maisemiin.
Jukurit kertoo tiedotteessaan, että Piitulainen pelaa tällä erää viimeisen runkosarjaottelunsa mikkeliläisseuran väreissä lauantaina KooKoota vastaan.
Savonlinnalaislähtöinen Piitulainen, 34, pelasi ensimmäisen kerran Jukureissa jo Mestis-kaudella 2011–12 ja on ollut yhtäjaksoisesti mukana koko seuran vuonna 2016 alkaneen SM-liigataipaleen.
Kaksi viimeisintä kautta Piitulainen on toiminut Jukurien kapteenina. Tällä hetkellä hän on vain pisteen päässä yhden kauden piste-ennätystään tehtyään 55 ottelussa tehot 12+10=32.