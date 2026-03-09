Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemissa kuvissa vaikuttaa olevan ex-prinssi Andrew ja nuori nainen.
Yhdysvaltain oikeusministeriö on julkaissut valokuvan, jossa näyttää olevan ex-prinssi Andrew Mountbatten-Windsor nuori nainen sylissään. Brittilehti The Telegraphin mukaan kuva vaikuttaa olevan otettu edesmenneen miljardöörin ja seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin New Yorkissa sijaitsevan asunnon ruokasalissa.
Heikkolaatuisessa kuvassa vaaleansiniseen kauluspaitaan pukeutunut mies on kietonut kätensä vaaleahiuksisen naisen ympärille, joka istuu hänen sylissään. Naisen kasvot on peitetty.
Tapauksesta uutisoi myös Mirror, joka julkaisi asiasta päivityksen myös viestipalvelu X.ssä.
The Telegraph julkaisi myös toisen kuvan, jossa saman miehen takana seisoo toinen nuori nainen kädet miehen ympärillä. Myös tässä kuvassa olevan naisen kasvot on peitetty.
Päiväämättömät kuvat ovat peräisin Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemista Epstein-tiedostoista.
Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi tammikuussa yli kolme miljoonaa sivua asiakirjoja, kuvia ja videoita Epsteiniin liittyvistä tutkimuksista.
Tiedostojen joukossa on kuvia, joissa Mountbatten-Winsor on nelinkontin lattialla makaavan naisen päällä. Yhdessä kuvassa Mountbatten-Winsor pitää oikeaa kättään naisen vatsan päällä. Naisen kasvot on peitetty kuvissa.
Mountbatten-Windsor pidätettiin helmikuussa epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä. BBC:n mukaan hän oli vuosina 2010 ja 2011 Britannian kauppaedustajana jakanut Epsteinille luottamuksellista tietoa.
Noin 12 tuntia myöhemmin ex-prinssi vapautettiin poliisitutkinnan ajaksi.
Mountbatten-Windsor on riisuttu kohujen takia sotilaallisista arvonimistään sekä kuninkaallisista titteleistään. Hän vetäytyi kuninkaallisesta edustuselämästään vuonna 2019 johtuen Epstein-kytköksistään.