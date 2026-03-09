Ukrainalta on pyydetty laajasti apua Iranin lennokkien torjumiseen.
Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina on saanut jopa 11 eri avunpyyntöä koskien Iranin Shahed-lennokkien torjuntaa, kertoo uutistoimisto Reuters.
Pyyntöjä on tullut niin Iranin naapurimailta kuin myös Yhdysvalloilta sekä Euroopan mailta.
Ukrainalta on toivottu erityisesti lennokkien torjuntaan tarkoitettuja järjestelmiä, elektronisen sodankäynnin välineitä sekä koulutusapua.
– Kävimme yksityiskohtaisesti läpi valtioiden esittämiä pyyntöjä turvallisuustuesta Shahed-lennokkien ja muiden vastaavien uhkien torjumiseksi,” Zelenskyi sanoi viestipalvelu Telegramissa tavattuaan maan korkeimpia sotilas- ja hallintojohtajia.
Osaan pyynnöistä on presidentin mukaan jo vastattu myöntävästi.
– Joihinkin pyyntöihin on jo vastattu konkreettisilla päätöksillä ja erityisellä tuella.