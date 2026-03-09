Kyseessä saattaa olla jo toinen kerta, kun Nato torjuu kohti Turkkia ammutun ballistisen ohjuksen.
Turkin puolustusministeriön mukaan Naton itäiselle Välimerelle sijoitetut puolustusjoukot tuhosivat Iranista ammutun ballistisen ohjuksen, kertoo Reuters.
Ministeriön mukaan joitakin ohjuksen osia putosi Kaakkois-Gaziantepin maakuntaan Etelä-Turkissa.
Tapauksessa ei loukkaantunut kukaan.
Kyseessä saattaa olla jo toinen kerta, kun Nato torjuu kohti Turkkia ammutun ballistisen ohjuksen. Viime viikolla Iranista laukaistu ballistinen ohjus oli matkalla kohti Turkkia ja sen ilmatilaa.
