Suomi harkitsee muutostoimenpiteitä jatkoon hiihtomaajoukkueen sairastelujen myötä.

Iivo Niskasen Milano-Cortinan olympialaisten päämatka, 50 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla, meni suomalaistähdeltä pilalle.

Kolminkertaisella olympiavoittajalla todettiin maanantaina hengitystieoireita, joiden aiheuttajaksi paljastui metapneumovirus. Niskanen lähti 50 kilometrin kuninkuuskilpailuun, mutta keskeytti sen ennen 15 kilometriä. Hän kuvaili, etteivät keuhkot toimineet.

2:19 Iivo Niskanen: "Vuosi on ollut aika raaka."

Suomen olympiajoukkueen ylilääkäri Maarit Valtonen puhui tapahtuneesta valtavana pettymyksenä tietäen Niskasen panostuksen.

– Mutta hyvin analyyttisesti tuossa keskusteli. Vähän vedimme yhteen ja reflektoimme, mitä on terveyden suojaamisen puolella tehty ja mitä tehdään seuraavalla kerralla paremmin, Valtonen kertoi.

Lauantain 50 kilometriltä joutui kokonaan vetäytymään Ristomatti Hakola, joka oli sairastunut yön aikana. Naisten viisikymppiä puolestaan jää sunnuntailta väliin siihen alun perin kaavailluilta Vilma Nissiseltä ja Vilma Ryytyltä, ja Krista Pärmäkoski matkasi Suomesta takaisin olympialaisiin pitkän matkan tuuraajaksi.

"Oppimisen paikka"

Valtosen sanoin on iso kysymys, mitä jatkoon olisi tehtävissä paremmin.

– Paljon on tehty ja toisaalta näkee, että paljon on opittu, kun verrataan kisoihin viimeisten 10 vuoden ajalta. Huomattavasti vähemmän on infektoita kuin meillä oli Pyeongchangin olympialaisissa (2018). Pekingissä (2022) kun kaikki oli puolestaan suljettuna, meillä ei infektioita ollut.

Pekingin olympialaisissa vallitsivat äärimmäisen tarkat turvatoimet.

– Nyt ollaan taas tässä tilanteessa. Kyllä tämä oppimisen paikka tietysti on. Paljon lähtee tästä mukaan, mutta kyllä me tietysti nyt uuden päävalmentajan johdolla varmasti myös mietitään, Valtonen viittasi ruotsalaiseen Joakim Abrahamssoniin, joka korvaa Teemu Pasasen hiihtomaajoukkueen pääluotsina tämän kauden jälkeen.

"Varmasti se, mitä minä tässä nyt katson"

Maajoukkueen vielä tiukempaa kuplautumista Valtonen ei näe käytännössä mahdollisena.

– Mutta mistä nämä taudit tulevat? Tulevatko ne meidän joukkueemme sisältä vai ulkopuolelta? Haasteena on se, että myös oireettomat ihmiset tartuttavat tauteja. Minä mielellään tietysti testaisin meidän joukkuettamme tiheämmin – myös oireettomia.

– Tällainen testausprotokolla on varmasti se, mitä minä tässä nyt katson, Valtonen sanoi vaikkakin totesi testien olevan todella kalliita.

Valtonen kiteytti, että yksinkertaisista asioista ei ole kyse.

– Tasapainotellaan joukkuehengen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden sekä tartuntareittien kanssa.