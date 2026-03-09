Whatsappin perusversio pysyy edelleen ilmaisena.
Pikaviestipalvelu Whatsapista on pian saatavilla maksullinen tilausversio, Whatsapp Plus, kertoo Whatsapin kehitystä seuraava Wabetainfo X:ssä.
Kyseessä on versio, joka tarjoaa käyttäjille lisäominaisuuksia kuukausimaksua vastaan. Kuukausimaksun suuruudesta ei toistaiseksi ole tietoa.
Versio tulee saataville sekä Androidille että iOsille.
Plus-versiossa käyttäjät voivat muokata sovellusta uusilla tavoilla, esimerkiksi vaihtamalla teeman, sovelluskuvakkeen ja korostusvärit.
Plus-version käyttäjät voivat myös kiinnittää sovellukseen 20 keskustelua aikaisemman kolmen keskustelun sijaan.
Lisäksi tilaajat saavat käyttöönsä yksinomaan Whatsapille saatavilla olevia soittoääniä.
Whatsappin perusversio pysyy edelleen ilmaisena, eikä maksullinen Plus-tilaus ole siis pakollinen. Plus-version virallista julkaisupäivää ei ole vielä vahvistettu.