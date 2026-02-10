



Peli käy kuumana: Jasmi Joensuulta suora kuitti Norjan ja Ruotsin leireihin 4:36 Jasmi Joensuulla on kaksi toivetta huoltoryhmälle. Julkaistu 10.02.2026 07:25 Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Jasmi Joensuu epäilee norjalaista ja ruotsalaista mediapeliä. Naiset ja miehet hiihtävät tänään tiistaina henkilökohtaisen olympiapsrintin perinteisellä hiihtotavalla. Kulisseissa on Milano-Cortinan kisojen alla kuplinut. Norjan sprinttitykki Kristine Stavås Skistadin valmentaja Lage Sofienlund kritisoi rataa pituuden vinkkelistä. Hän piti "hölynpölynä", että naisten ja miesten pitää nykylinjauksella hiihtää sama matka. – Minusta on yleisesti ottaen sääli, että sprinttiradoista tehdään pitkiä. Sprinttiradoilla pitäisi mielestäni mennä 2.45–3.15 minuuttia, ja ajan tulisi olla ratkaiseva tekijä. Oikeudenmukaisinta olisi, että miehet ja naiset hiihtäisivät yhtä pitkään ajallisesti, Sofienlund sanoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle. Teserossa hiihdettävä olympiasprintti on 1,585 kilometrin mittainen. Jasmi Joensuun sivakoidessa uransa ensimmäiseen henkilökohtaiseen maailmancupin osakilpailuvoittoon tammikuussa Tour de Skillä, finaalihiihtoon kului perinteisellä hiihtotavalla noin 3.46 minuuttia.

Sofienlund ei ollut yksin arvostelunsa kanssa. Myös ruotsalainen huippusprintteri Maja Dahlqvist piti sprinttiä liian pitkänä naisille.

– Kun meillä menee neljä minuuttia ja miehillä 3.20, kyseeseen tulee kaksi täysin erilaista tapaa harjoitella, kolminkertainen parisprintin maailmanmestari sanoi.

On myös huomioitava, että finaaliin yltävillä urakoitavaa tulee neljä hiihtoa: karsinta ja kolme erää.

Mediapeliä?

Jasmi Joensuulla on norjalais- ja ruotsalaismotiiveista epäilyksensä.

– Luulen, että siinä on myös mediapeliä. Kyllä Skistad ja Dahlqvist tulevat olemaan kovia, hän pohti.

Turhaa jupinaa olympialaisten alla?

– Just näin. Siihen ei pysty itse vaikuttamaan. Se on just niitä asioita, joihin on turha ottaa kantaa sinänsä. Kukaan urheilija ei pysty muuttamaan asiaa.

Joensuu huomautti kaikkien tietävän, millainen rata on.

– Me olemme tienneet, että rata on pidempi. Ollaan siihen reagoitu. Ja jos haluaa menestyä, kaikkien ratojen pitää sopia.

"Miksi olympialaisissa aina ihan eri ladut?"

3:26 Lauri Vuorinen: Peli himmeämmistä mitaleista on auki.

Vapaan sprintissä viime vuonna MM-pronssille täräyttänyt Lauri Vuorinen nosti esiin muutaman päivän takaisen hiihtolenkkinsä Ristomatti Hakolan kanssa.

– Mietimme, miksi olympialaisissa on aina ihan eri ladut kuin joissakin maailmancupeissa, Vuorinen kertoi.

Nyt ladut ovat miehen sanoin vielä "kovimmat vähään aikaan". Vaikka Vuorinen puikin pitkän radan sopivan itselleen hyvin, hän kallistui laajassa kuvassa lyhentämisen kannalle.

– Kyllä minun mielestäni lähtökohtaisesti sprintti saisi arvokisoissa olla lähempänä sitä mitä se normaalisti maailmancupissa on. Onhan tämä pitkä rata ajallisesti.

Noin minuutin keskimääräistä maailmancup-mittelöä enemmän vievä.

– Aika monesti se on ollut arvokisoissa niin.

– Vuosi sittenhän Tour de Skillä rata oli lyhyempi, mutta se oli paljon huonompi. Oli tuo nyt paljon parempi. Varmaan pituuden kautta on jouduttu hakemaan rankkuutta, että sellaisia loppulaskukilpailuja ei tulisi.

Vuorinen oli kuitenkin sitä mieltä, että naisille ja miehille pitää nykylinjan mukaan "totta kai olla" samanpituinen matka myös olympialaisissa.

Matintalo: "Vaikka kymmenen minuuttia"

5:05 Tässä Johanna Matintalon mietteitä olympiasprintin alla.

Vuorisen kumppani, huomiseen sprinttiin niin ikään valmistautuva Johanna Matintalo nauroi voivansa hiihtää pikamatkaa "vaikka kymmenen minuuttia", eikä häntä haittaa.

Kritiikin ja ristiriidan hän kuitenkin ymmärtää. Vastikään 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan maailmancup-otatuksen Gomsissa harjanneen suomalaisen mielestä keskimääräisten maailmancup- ja arvokisaratojen pitäisi olla tätä lähempänä toisiaan. Arvokisoihin valmistaudutaan myös maailmancupia kilpailemalla.

– Minun mielestäni meillä on viime vuosina ollut haasteena, että arvokisoissa on yleensä hyvin eri tyyppiset kilpailut kuin ne, joita olemme tottuneet ympäri talven maailmancupissa hiihtämään, Matintalo sanoi.

– Minä en sano, onko se negatiivista vai positiivista, mutta viime vuosina arvokisoissa on ollut yleensä vesikelissä sprintti, vähän pitkällä radalla. Maailmancupissa hiihdetään monesti pakkaskelillä suht nopeita ratoja.

"Hyviä otatuksia"

Jasmin Kähärä tuumii lähtevänsä hyvästä haastajan asetelmasta olympiasprinttiin. Hän mielii päästä uransa parasta vauhtia.Lehtikuva

Ailahtelevaista kautta hiihtänyt sprinttitaitaja Jasmin Kähärä pitää hyvänä, että naiset ja miehet hiihtävät samanmittaista sprinttilenkkiä muidenkin matkojen ollessa samat.

Hän pui, että varsinkin vesikelissä Teseron radalla kestää selkeästi suurinta osaa maailmancupin radoista kauemmin. Suomalainen painotti, että vauhdinjaon on oltava järkevää, jotta loppuun on paukkuja.

– Koska siellä on monta nousua, siellä on myös monta laskua. Siellä kyykytetään jonkin verran. Loppusuoralle tullaan laskun kautta. Saadaan varmasti kuitenkin hyviä otatuksia siihen, Kähärä perkasi.

Hänenkin mielestään Teseron nykyinen rata on aiempaa parempi.

– Tuossa saadaan varmasti eroja. Niin se minun mielestäni kuuluu olla arvokisoissa.

"Kaikki jaksavat"

Kähärä tuumi, että olisi ehkä tehtävä selkeämpiä linjauksia sprintin tavoitellusta kestosta ja sen mukaan kyhättävä ratoja, vaikka joka paikkakunnalla tavoiteltuun ei pystyttäisikään.

Itselleen ihanteellisinta sprinttirataa hän ei osaa kuvailla.

– Koen kuitenkin, että pystyn millä tahansa radalla kunnossa ollessani tekemään hyvää tulosta.

– Toivotaan, että sprintit ovat valmistaneet hyvin tähän kisaan. Kaikki kun ovat huippukunnossa täällä, kaikki jaksavat myös hiihtää hyvin tuon radan.

Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme MTV Uutiset