Suomen etukäteen todennäköisin hiihtomitali lepää Milano-Cortinan olympialaisissa naisten viestin varassa. MTV Katsomon Hiihtoniilot olivat kuitenkin erimielisiä, tulisiko kolmannella osuudella hiihtää Krista Pärmäkoski vai Vilma Ryytty. Kummankaan vire ei kisojen alla päätä huimaa.

Naisten viestimitalia saattoi kauden alla pitää lähes varmana, kun selvisi että kolmannesta sijasta Suomen kanssa etukäteen vahvimmin kilpaileva Saksa ei saa doping-käryn vuoksi olympiavoittaja Victoria Carlia mukaan kilpailuun.

Tilanne on kuitenkin muuttunut Krista Pärmäkosken odotettua huonommin sujuneen kauden myötä. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä valitsisi Pärmäkosken kehnosta kaudesta huolimatta viestijoukkueeseen.

MTV Urheilun toimittaja Anssi Shemeikka nimesi omiksi valinnoikseen Johanna Matintalon, Kerttu Niskasen, Vilma Ryytyn ja Jasmi Joensuun. Isometsän mukaan hän olisi valinnut saman nelikon vielä viikko sitten.

– Autolla tänne ajaessa vaihdoin mielipidettä. Jos me haluamme saada mitalin, meidän on vähän riskeerattava. Matintalo, Niskanen, Pärmäkoski, Joensuu, Isometsä luetteli.

Shemeikka ihmetteli, mihin Isometsä oikein nojaa Pärmäkosken kohdalla, jonka näytöt ovat kuluvalta kaudelta monilla tavoin huterat.

Hiihtoniilot tukkanuottasilla: Naisten viestijoukkueen koostumuksesta lisää artikkelin yläosan videolla. Koko jakso katsottavissa alapuolelta.

