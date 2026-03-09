Poliisia on syytetty yli 30 kertaa väkivallasta virantoimituksessa viimeisen noin 10 vuoden aikana.

Poliisi on tuomittu virantoimituksen aikana tapahtuneesta pahoinpitelystä tai vammantuottamuksesta vähintään 19 kertaa vajaan kymmenen vuoden aikana. Asia käy ilmi Ylen MOT-toimituksen tekemästä selvityksestä.

Pahoinpitelyistä kuusi kohdistui alaikäiseen. Ylen mukaan yksi vakavimmista tapauksista sattui vuoden 2021 lopulla, kun poliisi pahoinpiteli 16-vuotiaan pojan.

Syytteessä poliisi on ollut runsaat 30 kertaa.

Ylen aineistoon perehtynyt rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta pitää tuomioiden määrää melko pienenä suhteessa poliisin tehtävien määrään.

– Mutta kun katsoo kokonaisaineistoa, voi pohtia, miksi luvut ovat pieniä. Oikeusprosessiin seuloontuvat tilanteet ovat aika vakavia ja todisteet selviä, kuten videoita. Tulee väistämättä se kuva, että onko tässä piilorikollisuutta, Hyttinen sanoo Ylelle.