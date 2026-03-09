Jai Opetaia jatkoi vastustamatonta kulkuaan ammattilaisnyrkkeilyn alemmassa raskaassa sarjassa voittamalla Brandon Glantonin murskaavin tuomaripistein sunnuntaina Las Vegasissa.

Australialainen Opetaia sai jokaiselta kolmelta tuomarilta voittopisteet 119-106. Hänen saldonsa ammattilaiskehissä on nyt 30–0, ja voitoista 23 on tullut tyrmäyksellä.

Opetaia, 30, on IBF-liiton hallitseva maailmanmestari, mutta IBF ei ollut antanut hyväksyntäänsä ottelulle. Opetaian ja Glantonin välinen matsi oli uuden Zuffa Boxing -promootion ensimmäinen mestaruusottelu. Yritystä vetää vapaaottelun UFC:n voimahahmo Dana White, joka on uhonnut murskaavansa neljän liiton (WBO, WBC, IBF ja WBA) kontrollin ammattilaisnyrkkeilyssä.

Opetaia saattaakin menettää IBF-tittelinsä Zuffa Boxing -siirtonsa myötä.

– Minulta on kerran aiemminkin viety mestaruusvyö. Minä otan sen takaisin ja nousen kiistattomaksi mestariksi, Opetaia kommentoi.

Dana White on houkutellut riveihinsä Opetaian lisäksi brittitähti Conor Bennin. Saudiarabialaisen voimahahmon Turki Alalshikhin tukema White piti kovaa ääntä Opetaia-matsin jälkeen.

– Tulen tekemään sopimuksen jokaiselle nyrkkeilijälle, joista uskomme olevan mestariksi tai maailman parhaaksi, White uhosi USA Todayn mukaan.

White tavoittelee sitä, että Zuffa Boxingin mestaruusvyöstä tulee ammattilaisnyrkkeilyn arvostetuin titteli.