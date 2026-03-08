MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä hehkuttaa vuolaasti Krista Pärmäkosken uraa.

Tähän kauteen kilpauransa päättävä Pärmäkoski hiihti sunnuntaina viimeistä kertaa kotiyleisönsä edessä maailmancupissa. Tuloksellisesti kisa ei jättänyt Pärmäkosken osalta muistettavaa, sillä hän jäi vasta 28.

Pärmäkosken hieno ura hakee vertaistaan. Hän on napannut palkintokaappiinsa viestimatkat mukaan lukien viisi olympiamitalia ja seitsemän MM-mitalia.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä nostaa Pärmäkosken lajin suomalaishistorian suurten joukkoon. Pärmäkosken suurimmaksi vahvuudeksi Isometsä nostaa monipuolisuuden.

– Krista on mahdottoman kova urheilija. 12 arvokisamitalia. Tästä maasta ei kovin montaa löydy, joilla on sama määrä mitaleita. Hän on niitä harvoja hiihtäjiä, joka on ottanut mitaleja niin vapaalla kuin perinteisellä. Pärjäsi aikoinaan myös sprintissä, Isometsä listaa.

– On ollut kantava voima maajoukkueessa 15 vuotta. Hieno ura. Vaikka tämä vuosi ei mennyt niin hyvin kuin ajateltiin, ei se tahraa sitä millään tavalla. Kyllä me tulemme kaipaamaan Kristaa.