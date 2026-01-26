Johanna Matintalon yllätysvoitto viikonloppuna Sveitsin Gomsissa tuo koko naisten maastohiihtomaajoukkueelle itsevarmuutta, mutta aiheuttaa sen keskuuteen myös uudenlaisia jännitteitä. MTV Katsomon Hiihtoniilojen tuoreessa jaksossa käsitellään Matintalon vahvaa viikonloppua ja suomalaisten lähtökohtia ensi viikolla käynnistyviin Milano-Cortinan olympialaisiin.

Matintalo oli lauantain sprintissä Suomen etukäteen vahvinta urheilijaa Jasmi Joensuuta edellä ja jätti sunnuntain yhteislähdön loppuvaiheilla Kerttu Niskasen neljänneksi.

– Kun tuntee jo vähän suomalaisen naishiihdon historiaa niin samasta kakusta taistellaan. Kyllä siellä voi tulla pientä ilmapiirin kireyttä sen puolesta, että siellä on nyt useampi mitaliehdokas. Toivotaan, että tämä tilanne otetaan positiivisesti vastaan, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä mietti.

Suomen joukkue ei ole olympialaisten alla yhteisellä harjoitusleirillä, vaan urheilijat valmistautuvat kauden päätapahtumaan kukin tahoillaan.

– Kyllähän Matintalon voitto järkytti niitä rakenteita, jotka suomalaisessa naishiihdossa ovat olleet, Isometsä aloitti.

Katso naisten maajoukkueen kokonaistilanteen analyysi artikkelin yläosan videolta. Koko jakso katsottavissa alapuolelta.

