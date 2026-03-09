Salatut elämät -sarjassa Jutta suuttuu hänelle valehdelleelle Ollille.
Salatut elämät -sarjassa Olli meni nukkumaan pomonsa Jutan työhuoneessa sairaalassa muilta salassa. Myöhemmin Jutta kuuli Matiakselta, ettei Olli asu enää Pihlajakadulla. Pian Olli heräsi siihen, että Jutta ja Lasse tuijottivat häntä hölmistyneinä.
Maanantaina nähtävässä jaksossa Olli huolestuu, kun Jutta suuttuu hänelle.
– Kaikilla ihmisillä on joskus vaikeuksia. Silloin pyydetään apua, Jutta sanoo.
Olli kertoo pomolleen mokanneensa.
– Niin mokasit. Etkä vai yhdellä tavalla. Sen lisäksi, että rikoit sääntöjä, sinä myös valehtelit minulle päin naamaa, Jutta vastaa.
Mitä hän sanoo Ollille? Katso esimakua jaksosta ylhäällä olevalta videolta!