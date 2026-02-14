Suomen naisten viestijoukkue saavutti maastohiihdossa pronssia Milano-Cortinan olympialaisissa. Edellinen olympialaisista saavutettu viestimitali oli 12 vuoden takaa Sotshista. Naisten vastuuvalmentajaksi tämän kauden ajaksi nimetyn Reijo Jylhän usko mitaliin ei ole horjunut missään vaiheessa.

– Se on se meidän suurin mahdollisuutemme. Jos emme sitä tästä pysty ottamaan, sitä on paljon vaikeampi saada enää tämän jälkeen.

Jylhän puheet viestin aattona tiivistivät hyvin pelin hengen. Ensimmäisen kerran hän oli puhunut mitalitavoitteesta ja sen realistisuudesta jo hyvissä ajoin ennen kauden alkua.

Tavoitteen toteuduttua Jylhä totesi, ettei usko mitaliin edes horjunut missään vaiheessa.

– Se oli lähinnä sitä, että viesti on aina viesti. Meidän piti ennakkoon pystyä ottamaan se mitali. Saksan, USA:n ja Sveitsin suoritukset ovat kokonaisuutena olleet huonompia kuin meidän.

Mitalin kohtalo ratkesi vapaan osuuksilla. Jylhä korosti etenkin kolmannen osuuden hiihtäneen, ensimmäistä kertaa aikuisten arvokisaviestissä Suomea edustaneen olympiakisojen ensikertalaisen Vilma Ryytyn suoritusta.

Kysyttäessä, oliko kolmososuuden veto jopa 24-vuotiaan Ryytyn uran toistaiseksi paras hiihto, Jylhä nosti esiin myös yhdeksännen sijan maailmancupin kympillä joulukuussa Davosissa.

Arvokisaviestissä on silti oma hohtonsa – ja haasteensa.

– Ensimmäistä kertaa on tuossa paikassa. Voisi ajatella sillä tavalla, että kun tässä sukupolvi vaihtuu, niin Vilma Ryytty otti vahvan jalansijan viestijoukkueeseen myös tulevaisuudessa.

– Hänellä on paljon paremmat suorituskykyominaisuudet kuin ajattelemmekaan. Kun hiihdetään nainen naista vastaan, niin hän pystyy kyllä kisoja ratkomaan.

Joukkueen konkari, jo yhdeksännen aikuisten arvokisaviestinsä hiihtänyt Kerttu Niskanen, 37, oli hänkin vaikuttunut tulokkaan tekemisestä.

– Ensikertalainen veti todella mallikkaasti. Olen totta kai ylpeä Vilmasta niin kuin näistä kahdesta muustakin (Johanna Matintalosta ja Jasmi Joensuusta). Varsinkaan Vilmalla ei ollut varmasti helppo paikka lähteä, mutta hyvin klaarasi.

– Aina puhutaan, että ollaan napsun parempia perinteisellä. Vilma on mielestäni napsun parempi vapaalla. On todella positiivinen juttu, että tänne tuli tämmöinen hahmo meidän mukaamme.

Jylhä, 65, toimi aiemmin Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentajana vuosina 2001–2006 sekä 2014–2018.

Kun Hiihtoliitto viime keväänä tiedotti hänen palaavan yksivuotisella sopimuksella naisen vastuuvalmentajaksi, Jylhä itse kertoi työnkuvansa maajoukkueessa olevan erityisesti toimintatapojen, yhteistoiminnan ja kulttuurin kehittämistä.

Tähän suuntaan hän viittasi myös mitalin varmistuttua. Vaikka pronssin merkitys oli valmentajallekin iso, hän ei suinkaan ottanut menestystä vain omiin niminsä.

– Eihän tässä valmentamisen kanssa ole hirveän paljon pystynyt vuodessa tekemään. Se on ollut enemmän johtamista ja yhtenäisyyden tekemistä koko valmennusryhmän ja urheilijoiden kanssa. Lähdimme siitä, että teemme suorituksen joukkueena oli se sitten mitä tahansa.